中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨天(14日)在羅馬會晤美國總統國家安全事務顧問沙利文，美方形容會晤的氣氛是「緊張嚴肅和坦誠的」(intense and candid)，中方稱雙方「進行了坦誠、深入和建設性溝通」，但雙方均未提到這次長達七小時的會晤在台灣和俄烏戰爭兩大熱點問題上取得了哪些共識。



台灣問題中方發出警告



雖然用了「建設性」一詞，但中國外交部的新聞稿卻隻字未提美方的任何表態，這與以往的情況不同，顯示出沙利文所講的可能都與中方立場相左。楊潔篪與沙利文去年10月6日在瑞士蘇黎世會晤之後，中方新聞稿提到，「美方表示堅持一個中國政策」，但楊潔篪昨天對美國發出警告，「中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對」，「中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠」。

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從近期中美雙方的互動來看，拜登政府在中國最關注的核心利益問題上言行不一，口上說堅持一個中國，但卻不斷用出售武器和提升與台灣實質關係的舉動來觸碰中國的底線，顯然是「在十分危險的道路上越走越遠」。因此楊潔篪向沙利文強調，任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。



華盛頓對此十分清楚，但因為打「台灣牌」可以牽涉北京的精力，消耗中國的國力甚至拖慢中國的經濟發展速度，還有利於美國的軍火外銷，所以美國今後肯定會繼續強化這一具備「兩黨共識」的國策。同時，目前看不到中國推出哪些反制措施可使美國在打「台灣牌」時傷害到自己的利益，因此，美國在台灣問題上「無底線」的不斷挑釁將是北京長期面臨的挑戰。



俄烏戰爭美方發出警告



在這場高層會晤之前，白宮做了大量輿論準備。美方官員故意「披露情報」，稱俄羅斯已經請求中國提供幫助，並表示「預料中俄均會對此消息予以否認」。美國官員藉機對北京發出警告，稱如果中國破壞了西方對俄羅斯的經濟制裁，將會導致嚴重後果。白宮自導自演的這場「公關騷」，目的在於調動西方媒體給中國製造輿論壓力。沙利文肯定也當面向楊潔篪表示，如果發現中國違反了美國的制裁令，西方會聯手制裁中國。



把自己的政治主張強加給他人違背了國際關係準則，每個國家都應當尊重他國人民的選擇。但美國的霸權邏輯已被包裝成國際公理，美國主導的價值觀在俄烏戰爭問題上已為西方普遍接受。西方政客和傳媒聯手傳播一種觀念:中國不譴責俄羅斯就是支持俄羅斯發動戰爭，因此等同於自由世界的敵人。按此邏輯，世界上只有敵我兩方，不與「我們」站在一起，你自然就是敵人，沒有第三條道路可走。



第三道路關乎長遠利益



事實上，中國一直在努力探索走第三條道路，可能是相信這最符合中國的長遠利益，即營造一個有利於中國經濟發展的穩定的國際環境，但中國的立場不太被人接受。戰爭開始時中國官方表述「不選邊站」的主要理由是:「烏克蘭問題有著非常複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這種局面，是各種因素共同作用的結果」，「各方在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決」，因此中方呼籲通過對話協商和平解決問題。定下這個基調之後，再想轉變就比較困難了。



時至今日，面對平民的傷亡，中國的立場已被視為支持俄羅斯。中國官方以往的一些說法，如「中俄互信上不封頂，戰略合作不設禁區」，近來也被西方媒體廣泛引用，令人感覺中國會幫助俄羅斯對抗西方。善打輿論戰的美國恰恰是利用了這一大環境向中國施壓，逼中國「選邊站」。



當前的輿論形勢對中國不利，美國又在不斷施壓，堅持走第三條道路面臨新的挑戰。無論是選擇與俄羅斯捆綁或轉變立場支持西方，中國都要付出很大代價。下一個衝擊隨時會到來，屆時中國做出的抉擇可能會帶來更直接的後果，並且影響中國的長遠利益，前景不容樂觀。