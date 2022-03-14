要和平還是戰爭？南方世界對歐洲局勢大拷問

儘管聯合國提出譴責俄羅斯入侵烏克蘭的不具約束力決議案，有大比數成員國投下支持票，但投下支持票的非西方國家當中，有大部分對他們而言，譴責已是他們能夠所做的最大舉措，不會進一步配合美國制裁和孤立俄羅斯。



他們這樣做不表示他們選擇了利益背棄了道德，而是他們雖認為俄方入侵行為不對，但美國也是共犯，她一直扮演挑釁的角色，即使有多少專家勸喻北約不可東擴至烏克蘭，這包括基辛格甚至現任中情局主管威廉．伯恩斯(William Burns)，後者也曾在2005年至2008年擔任美國駐莫斯科大使，他在其自傳著作The Back Channel中說:「在我看來，北約的擴張充其量是不成熟的，最壞的情況是不必要的挑釁……。」後來他又在一份備忘錄指出，對烏克蘭加入北約是俄羅斯精英(不僅僅是普京)所有紅線中最亮的一條，最充滿敵意的挑戰。



中情局主管伯恩斯也這樣表示啊！那莫說多位美國學者的警告，例如波士頓大學歷史系教授Andrew Bacevich和《大國政治的悲劇》的知名作者米爾斯海默，可是，拜登無論從專家口中或最新情報上都預計普京今次會絕地反撲，他卻沒有積極透過外交斡旋，制止戰爭的發生，反之推波助瀾，其意圖為何？就是這份質疑，令南方世界的態度有別於美國北方盟友。



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菲律賓知名學者、社會運動家兼菲國國會議員和副總統侯選人瓦爾登。貝洛(Walden Bello)，他便提出了這樣的質疑，值得我們參考。我曾多年前就歐債危機訪問過貝洛，他所創辦的智庫「全球南方焦點」(Focus on the Global South)現在已代表了後發國家的聲音。他現年75歲，經歷過馬可斯獨裁時代，了解當時作為馬可斯堅定盟友的美國，其外交政策的本質，乃是利益價值多於道德價值，卻又善於把前者包裝成後者。在這方面，非洲和中東及拉美國家更為清楚。



因此，南方世界包括菲律賓在內，今次在俄烏戰爭上初時表示中立立場，結果在聯合國投下譴責俄國一票，僅此而已，沒有積極站在美國一邊。換言之，譴責俄羅斯不等於要支持美國和北約。貝洛指出，美國當然希望獲全世界支持，以取得全面的外交勝利。可是，從南方世界的角度看，卻擔心美國有她隱藏利益的議程，盲目支持美國恐成為受她利用的棋子，這方面在歷史上屢見不鮮。基於此，他們便猶疑了。



根據美國和北約不斷東擴的作為，貝洛等南方世界知識分子則會質問，究竟你們要為東歐製造和平的環境還是戰爭的環境？要知道，北約絕不僅是個西方防禦性軍事聯盟，只等其成員國受襲時才出手，它在1999年便主動攻擊南斯拉夫聯盟共和國並肢解了這個主權國，2011年又大規模空襲利比亞。這樣具有攻擊性的軍事組織，誰願意讓它拿著大殺力武器站在你家門口？更何況北約之手有伸向全球的意圖。現在的悲劇是，普京選擇了不惜代價反擊，成為無法被原諒的侵略者，外界普遍相信他要在烏克蘭進行政權轉移，但美國同時也正等待俄羅斯發生政權轉移。只要戰事拖延，俄國國內反戰聲音高漲，經濟寡頭利益受到無法忍受的傷害，普京必定勢危。



美俄較量，卻要烏克蘭血流成河，而歐洲也內傷。拜登在沒有充份諮詢歐盟下，單方面宣布他和盟友禁俄石油，立刻把這場戰爭打出了另一條石油戰的戰事，美國受石油戰影響最少，卻陷極度依賴俄油的歐洲於國家利益和道義的兩難處境。歐美向烏克蘭源源輸出軍火和僱傭兵，而俄羅斯也僱請敘利亞和車臣戰士助戰，看來大家無意為和平努力，實行拼過你死我活。在列強大混戰及各懷鬼胎的此刻，貝洛建議南方世界保持警愓，清楚知道，他們要和平不要戰爭。