新冷戰下的非洲，民主人權愈走愈遠



當蘇聯瓦解，東西德統一，結束舊冷戰，美國知名政治經濟學家福山隨即發表《歷史的終結》，他指出西方自由民主制度才是人類意識形態發展的終點，也是人類最後一種統治形式。日前他又發表相同的宣言，就在俄烏戰爭打得激烈之際，他預測俄軍將直接戰敗，普京政權搖搖欲墮，最後自由民主必勝。他上次的歷史終結論很快便被無情的歷史推翻，但他鍥而不捨，新冷戰才剛開始，他又重覆30年前的論調，大家再不以為然，特別對非洲人來說，更是感到無比的諷刺。



在舊冷戰結束後，所謂的「歷史終結論」和在美國領導下所建立的世界新秩序，沒錯的確享有短暫美好的時光，但很快便被所謂「文明的衝突」打破。911發生後，美國進入全球反恐年代，除中東外，非洲便是首當其衝的地區，打破非洲人民對於民主、人權和自由的夢想嚮往。非洲雜誌《非洲是一國》(Africa is a Country)特約編輯薩馬爾．布盧希(Samar Al-Bulushi)表示，美國領導的反恐戰把國際社會的焦點轉移到「安全」問題上。踏入廿一世紀以來，美國在非洲這個大陸製造了一個以軍事來應對政治問題(如果不是特權的話)的範式，令到非洲難有和平，而且愈反愈恐。



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事實上，今年年初當全球關注俄烏局勢之際，西非便發生了此起彼落的政變事件。在過去 18個月以來，馬里、乍得、幾內亞、蘇丹以及今年1、2月份在布基納法索，都發生了軍方血腥奪權叛亂。美國威廉姆斯學院助理教授布列塔尼．梅切(Brittany Meche)說，其中好些乃是由受過美國訓練的軍官領導。美國的軍事訓練學院遍佈非洲，以體現美國在該地區的軍事力量，「非洲聯盟」對此曾表達憂慮。



上月24日凌晨，俄羅斯開始了對烏克蘭的全面入侵，諷刺地標誌著另一種「歷史的終結」，也標誌著一場新的全球實力競爭正式開始。不少非裔分析家如Chetan Nwanze等，都憂慮非洲在面對此刻的新冷戰，非洲可能面臨著自蘇聯解體以來從未有過的麻煩。



大家還記得嗎？聯合國大會較早前進行第11次緊急特別會議，就俄羅斯入侵烏克蘭進行譴責俄羅斯的表決，51%的非洲國家投贊成票，其餘國家投棄權票或不在「會場」，厄立特里亞投反對票。有人認為非洲這種不統一聲音，正反映了俄羅斯在非洲日益擴大的影響力，甚至受中國立場左右。但非裔時事評論員Chetan Nwanze卻請世人不要忘記，美國及其盟友過去肆無忌憚地將他們在非洲的政治、經濟和安全利益，置於捍衛人權、民主與發展之前，才令有些非洲國家不願站在西方立場表態。



舉個例子，在2020年10月，尼日利亞人冒著巨大的風險抗議該國警察的系統性暴行，但當他們看到美國繼續向尼日利亞政府提供軍事安全援助的時候，他們感到非常心碎。其實在2018年12月，時任美國國家安全顧問的約翰．博爾頓便在美國傳統基金會發表演講，他在演講中明確解釋美國在非洲的新的主要目標:並不是支持民主或發展，而是對抗俄羅斯和中國在非洲大陸的影響力。



換言之，在新冷戰的格局中，美國及其盟友面對中國和俄羅斯這兩個地緣政治對手，至少如過去假裝支持非洲民主和人權的表態也不需要了，改而赤裸裸拉攏能抵抗中俄的非洲政權，那管他們如何殘暴。與此同時，非洲的獨裁者們在新冷戰的中美俄三國角逐下，更可以自信地提高身價，他們可以選擇向東亦或是向西尋求支持，又或是左右逢源。可是，受獨裁暴政之苦的非洲人民便只能繼續處於水深火熱，民主人權愈走愈遠。不知福山對此有何話說？