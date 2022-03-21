  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

21/03/2022

新冷戰下的非洲，民主人權愈走愈遠

#冷戰 #非洲 #中國 #俄羅斯 #美國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新


　　當蘇聯瓦解，東西德統一，結束舊冷戰，美國知名政治經濟學家福山隨即發表《歷史的終結》，他指出西方自由民主制度才是人類意識形態發展的終點，也是人類最後一種統治形式。日前他又發表相同的宣言，就在俄烏戰爭打得激烈之際，他預測俄軍將直接戰敗，普京政權搖搖欲墮，最後自由民主必勝。他上次的歷史終結論很快便被無情的歷史推翻，但他鍥而不捨，新冷戰才剛開始，他又重覆30年前的論調，大家再不以為然，特別對非洲人來說，更是感到無比的諷刺。
　
　　在舊冷戰結束後，所謂的「歷史終結論」和在美國領導下所建立的世界新秩序，沒錯的確享有短暫美好的時光，但很快便被所謂「文明的衝突」打破。911發生後，美國進入全球反恐年代，除中東外，非洲便是首當其衝的地區，打破非洲人民對於民主、人權和自由的夢想嚮往。非洲雜誌《非洲是一國》(Africa is a Country)特約編輯薩馬爾．布盧希(Samar Al-Bulushi)表示，美國領導的反恐戰把國際社會的焦點轉移到「安全」問題上。踏入廿一世紀以來，美國在非洲這個大陸製造了一個以軍事來應對政治問題(如果不是特權的話)的範式，令到非洲難有和平，而且愈反愈恐。
　

(iStock)

 
　　事實上，今年年初當全球關注俄烏局勢之際，西非便發生了此起彼落的政變事件。在過去　18個月以來，馬里、乍得、幾內亞、蘇丹以及今年1、2月份在布基納法索，都發生了軍方血腥奪權叛亂。美國威廉姆斯學院助理教授布列塔尼．梅切(Brittany Meche)說，其中好些乃是由受過美國訓練的軍官領導。美國的軍事訓練學院遍佈非洲，以體現美國在該地區的軍事力量，「非洲聯盟」對此曾表達憂慮。
　
　　上月24日凌晨，俄羅斯開始了對烏克蘭的全面入侵，諷刺地標誌著另一種「歷史的終結」，也標誌著一場新的全球實力競爭正式開始。不少非裔分析家如Chetan Nwanze等，都憂慮非洲在面對此刻的新冷戰，非洲可能面臨著自蘇聯解體以來從未有過的麻煩。
　
　　大家還記得嗎？聯合國大會較早前進行第11次緊急特別會議，就俄羅斯入侵烏克蘭進行譴責俄羅斯的表決，51%的非洲國家投贊成票，其餘國家投棄權票或不在「會場」，厄立特里亞投反對票。有人認為非洲這種不統一聲音，正反映了俄羅斯在非洲日益擴大的影響力，甚至受中國立場左右。但非裔時事評論員Chetan Nwanze卻請世人不要忘記，美國及其盟友過去肆無忌憚地將他們在非洲的政治、經濟和安全利益，置於捍衛人權、民主與發展之前，才令有些非洲國家不願站在西方立場表態。
　
　　舉個例子，在2020年10月，尼日利亞人冒著巨大的風險抗議該國警察的系統性暴行，但當他們看到美國繼續向尼日利亞政府提供軍事安全援助的時候，他們感到非常心碎。其實在2018年12月，時任美國國家安全顧問的約翰．博爾頓便在美國傳統基金會發表演講，他在演講中明確解釋美國在非洲的新的主要目標:並不是支持民主或發展，而是對抗俄羅斯和中國在非洲大陸的影響力。
　
　　換言之，在新冷戰的格局中，美國及其盟友面對中國和俄羅斯這兩個地緣政治對手，至少如過去假裝支持非洲民主和人權的表態也不需要了，改而赤裸裸拉攏能抵抗中俄的非洲政權，那管他們如何殘暴。與此同時，非洲的獨裁者們在新冷戰的中美俄三國角逐下，更可以自信地提高身價，他們可以選擇向東亦或是向西尋求支持，又或是左右逢源。可是，受獨裁暴政之苦的非洲人民便只能繼續處於水深火熱，民主人權愈走愈遠。不知福山對此有何話說？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#冷戰 #非洲 #中國 #俄羅斯 #美國

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk