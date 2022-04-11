匈塞兩國大選向東跑，靠向威權棄歐洲價值？





在歐盟27個成員國之中，以匈牙利最為離經叛道，其總理歐爾班的激進民族主義，以及他的親俄取態，歐盟大國對此早敲響警號。但萬萬想不到的是，自普京向烏克蘭開戰，整個西方世界罕有團結一致，譴責和制裁俄羅斯之際，就在此時匈牙利舉行大選，在六大反對派聯合推選一名代表對抗歐爾班，歐盟本以為今次可拔除歐爾班這眼中釘，怎知他所領導的青年民主黨竟高票勝出，為他贏得第四度總理任期，為甚麼？



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另一東歐國家塞爾維亞和匈牙利在同一時期舉行大選，結果一樣是現任右翼民族主義總統武契奇連任，他的立場同被視為靠向俄羅斯，和歐爾班一樣只願譴責俄方的入侵行為，卻拒絕制裁俄羅斯。所不同者，塞爾維亞只是歐盟候選國家，仍未加入歐盟或北約，但其選民的抉擇，足以令歐洲其他的極右翼磨權擦掌，例如法國的「國民聯盟」勒龐。



無論如何，匈塞兩國的大選結果，首先被烏克蘭總統澤連斯基批評為走向專制，歐盟也認為與歐洲價值背道而馳。事實上，無獨有偶，匈牙利和塞爾維亞的反對派都打著向西還是向東，親民主還是親專制的口號；至於爭取連任的匈塞兩位領導人，卻高舉和平穩定的大旗，以國民利益和國家安全優先，遠離戰爭，避免淪為強國鐵鎚擊打的對象，不然便只會輸掉一切。



因此，歐爾班和武契奇異口同聲表示，這不是威權和民主之爭。恰恰相反的是，他們選擇了選民心中之所想，而選民也因而選擇了他們，這正是民主的體現。如果歐盟硬要所有成員國只可跟著布魯塞爾的路線，不容許各自自由表達意願的話，這才叫做獨裁。他們又質疑，何謂歐洲價值？但他們更奉守務實主義多於自由主義的意識形態。



這兩位右翼民族主義領導人成功把口號轉成為「戰爭或和平」的抉擇，扳倒了反對派的民主自由等歐洲價值，也的確值得我們深思，這不是可以用民主或專制，向東或向西等簡單的黑白二分法解讀得來。每個國家都有它的歷史和文化塑造了其國民性格及思維取向。在國際關係，也有現實主義和自由主義之爭，這正是俄烏之戰根源之爭的所在。



一戰前匈牙利曾是奧匈帝國內兩大聯合王國之一，即奧地利帝國和匈牙利王國。該帝國曾是雄霸歐洲的世界列強，版圖橫跨東歐、中歐和南歐，可是在1908年因吞併了波黑地區而埋下覆沒的種子，導致其後的波斯尼亞危機，帝國皇太子給塞爾維亞激進民族主義者暗殺，引發第一次世界大戰，未幾奧匈帝國瓦解。



匈牙利在戰爭灰燼上克服種種困難重建。這個曾為大戰付出沉重代價的國家，戰爭夢魘一直潛藏於匈牙利人心坎裏。即使二戰後成為蘇聯衛星國，但在蘇聯解體的倒數日子中，匈牙利共黨也是東歐國家中最能自我革新，實現和平演變。因此，「和平穩定」最是吸引匈牙利選民的口號，拒絕成為大國博奕的棋子而捲入衝突，更何況匈牙利有八成天然氣和六成石油來自俄羅斯。



至於塞爾維亞作為南斯拉夫繼承國，與俄羅斯同屬史拉夫族，並一樣信奉東正教。不過，這都不足以令塞爾維亞和西邊拉開距離，但在1999年，塞爾維亞軍被指控濫殺科索沃的阿爾巴尼亞族群，結果北約作出「人道干預」的軍事行動。當時仍是南斯拉夫聯盟的首都貝爾格萊德，遭北約空襲了78日之久。



該場引起不少爭議的北約軍事行動，令到南聯盟瓦解，科索沃獨立，而塞爾維亞則一直堅持沃索沃是他們的文化根源之地，對北約之舉心懷恨意。自此塞爾維亞被視作異類歐洲國家，受盡杯葛的塞爾維亞人，多年來爭取其最大的國際生存空間。一方面轉向中俄尋求經濟支援，另方面仍不忘重返歐洲大家庭。但大部分的塞國選民，對西方仍多不信任，欲迎還拒。這種心理情意結，與他們堅信西方一手做成南斯拉夫瓦解有關。