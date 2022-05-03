糧荒會否引發第二波「阿拉伯革命」?

齋戒月剛在5月1日結束。在整個4月齋戒月期間，我多次受邀參加穆斯林友人的私人家庭開齋宴，其中為一位在香港相識已久的土耳其朋友馬蘇，當面對他太太所準備的一桌美食時，大家不禁把話題拉到目前全球因俄烏戰爭而經歷的糧荒。馬蘇哀嘆說，今次受糧荒衝擊最大的就是阿拉伯地區，有不少家庭缺乏能力如過去舉行開齋宴，甚為難堪。

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馬蘇又說，當歐美抱怨因糧荒造成的高通脹，也只不過在10%之內，但土耳其的通脹是70%呢!他們主食以麵粉製成的大餅為主，即使沒有肉，也不能沒有大餅，這是他們的生命，也是生計。自2016年土耳其政變後，土耳其社會一直動盪不安，生活艱難，現在再加上糧荒和高通脹，有不少家庭坐困愁城，苦不堪言。

至於阿拉伯地區如埃及、黎巴嫩、突尼斯和也門等，他們的通脹嚴重程度，一樣是超乎我們的想像。想不到，中東國家依賴俄烏兩國的糧食入口一直是如此的深。特別是有「世界糧倉」之稱的烏克蘭，過去供應了埃及全國85%的穀物，黎巴嫩也有高達81%，烏克蘭可以說是阿拉伯世界主要的穀物和食油入口國。

更想不到的是，除糧食外，俄羅斯和烏克蘭旅客是中東旅遊業主要的支柱之一。對於經濟主要以旅遊業為主的埃及和突尼斯，受俄烏戰爭的影響可謂不少。就以突尼斯為例，這個「阿拉伯之春」的原鄉，十一年前便是因高通脹和高失業率引爆出「茉莉花革命」，他們把不滿宣洩在長期獨裁統治的總統阿里身上。

發生在2010年的高通脹，主要由於美國的量化寬鬆致使全球資金氾濫；今年意想不到的俄烏戰爭又為發展中國家添麻煩。「茉莉花革命」過後的突尼斯，一直在民主路上爭扎，經濟沒有起色，勞動階層未有停過上街抗議。突尼斯現任總統賽義德（Kais Saied）去年7月以阻止一場政變之名解散國會至今，不少突尼斯人哀嘆他們的國家又走向集權，民主夢未圓，他們高喊要來第二次革命，經濟也因此大幅下滑，失業率高達兩成。

屋漏偏逢連夜雨，全球糧荒正嚴重打擊本已動盪不安的突尼斯，人們為格價不斷上漲的麵包發愁。今個月開始該國本來便要和國際貨幣基金組織（IMF）就40億美元貸款展開談判，IMF要求突尼斯承諾減少公共開支並逐步取消食品和燃料補貼。前者這個貸款條件其實逼使不少發展中國家進一步陷入政治危機，最近的斯里蘭卡危機便是一例。

不過，賽義德日前突然喊停談判，令到突尼斯債券價格下跌。有分析家恐怕該國將會走上違約並拖欠貸款導致經濟崩潰的黎巴嫩之路。目前的突尼斯可說是正處於政治和經濟最危險的時刻，它的處境可說是阿拉伯地區的縮影，外界都在密切留意，突尼斯會否帶動第二波阿拉伯革命的浪潮。