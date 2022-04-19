和平獎原鄉瑞典「去中立化」抉擇





早前當瑞典和芬蘭兩位女性領導人宣布正考慮加入北約，引起國際社會極度關注。由於芬蘭與俄羅斯接釀的邊境長達1340公里，如加入北約後，即味著北約和俄羅斯的陸地邊界長度將增加一倍以上，對俄國而言這將大大加劇了威脅。至於瑞典，它有超過一個世紀保持軍事中立的傳統。現在卻因一場俄烏戰役，極有可能打破這緩衝地帶，進一步改變歐洲和俄國之間的地緣秩序。



瑞典的軍事不結盟政策本來就有著超過兩個世紀的歷史，這令該國避過多場歐洲戰事包括兩次大戰的砲火，而對上一次涉及的戰爭已是1814年之事，至今已享有200多年的和平，早擁有永久中立國的地位，這讓該國在國際論壇上更有資格在民主、外交和裁軍問題上發聲，此一特殊身份對瑞典尤見重要，而不同於其他聯盟如北約立場先行，為加強盟友凝聚力而靠邊站。

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事實上，瑞典也是諾貝爾和平獎的原鄉。瑞典發明家諾貝爾在19世紀創立的五個諾貝爾獎項中的其中一項，以獎勵為促進民族團結友好、取消或裁減常備軍隊及為促進和談作出最大努力和最大貢獻的人或機構組織。如是者，若瑞典成為北約這個西方軍事聯盟一員，便會自然失去中立國地位，也無從扮演「和平使者」的角色，那麼，諾貝爾和平獎亦隨之變得尷尬。



新任的瑞典總理安德森(Magdalena Anderson)乃是瑞典史上首位女總理，她是老牌政黨社會民主黨的黨魁，該黨在冷戰時代長期執政，以堅守「中立」外交政策這個國家傳統為己任，目的是要保護國家安全和經濟競爭能力，因此加入北約從來不是個選項。可是，現在安德森卻反傳統而行，表示不排除以任何方式加入北約，並最快在今年6月底北約峰會前提出申請。



安德森這轉向，據報道乃是因為俄羅斯入侵烏克蘭的行為，令到支持加入北約尋找軍事保護傘的民意迅速上升至51%，令到安德森面對很大壓力。不過，瑞典最古老及最權威的和平組織「瑞典和平及仲裁協會」(Peace and Arbitration Society)則對此表示失望和難過，其主席赫爾斯特倫(Agnes Hellstrom)指出，加入北約不會令瑞典和世界變得更安全，反之令瑞典置於核戰的風浪口。



俄羅斯對此已立刻表明，如瑞典和芬蘭「去中立化」，他們會加強邊境的海陸空軍備，並將在波蘭和立陶宛中間的俄國飛地加里寧格勒，部署核武和高超音導彈，以應對擁有核武的北約威脅，而且不再有可能討論波羅的海無核狀態。



赫爾斯特倫認為從此北歐便會被捲入東西之間新冷戰的軍事競賽中，這不僅打破區內的和平願景，反之加劇北約和俄羅斯的對峙局面，這使得透過談判來保證各自安全的可能性收窄，擦槍走火危機上升，增加戰爭的威脅。



不過，有一點大家可能沒有留意，原來瑞典是全球最大的人均武器出口國之一，目前有向也門戰鬥各方提供大量武器。此外，有報道早指瑞典和芬蘭兩國也一直和北約有緊密合作，屬於北約的「增強夥伴國」(Enhanced Opportunities Partners)，參與過北約在阿富汗和伊拉克的任務，經常加入北約軍演，其軍隊亦能與北約國家協同行動；自俄烏戰爭之後，芬蘭和瑞典的代表已能列席北大西洋理事會的相關會議。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就曾形容兩國已是在非成員國中最親近北約的層次。



無論如何，本來作為小國的芬蘭，身處東西邊兩大強權夾逢中採取中立平衡外交的「芬蘭模式」，一直是小國務實生存之道的典範，瑞典更把「芬蘭模式」發揚光大，而這模式亦曾有專家建議給烏克蘭。可是，最新的發展卻是瑞典隨時出現「去芬蘭化」和芬蘭的「烏克蘭化」，後續將會怎樣？值得我們關注。