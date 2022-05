Presentation上文下理連貫好重要！演說時轉換話題，必學14句慣用語句（附實用例句）

(Credit:https://stock.adobe.com/)

一個成功的presentation不但具有感染力,甚至能達到影響他人的效果。許多人都以為一個演講的成敗全取決於演講的內容有多精彩,其實非也。演講內容的深度固然重要,但上文下理之間的連貫性同樣不能忽視!缺乏連貫性的演講,不但令演講內容予人鬆散、欠缺關連性的感覺,甚至會影響聽眾對內容重點的理解。要讓演講內容結構更緊密?此時,「轉換話題」慣用語擔當不可或缺的角色——有效地標示出話題或重點之間的關係。演說時,若要明確轉換話題,可以用一些「慣用語句」來表達。慣用語通常包含前、後兩個話題的關鍵詞,而且在使用時必須說明「之前所講的東西是甚麼」,以及「接著要講的東西是甚麼」。

請看以下例子:

Now that I have talked about our missions, let me move on to (talk about) our brand story.

既然我已經說了我們公司的使命,那麼讓我接下去講我們的品牌故事。

Part 1 —常見的轉換慣用語句:

(Credit:https://stock.adobe.com/)

1. I will now leave…… and turn to……

講完 (話題A),現在開始講 (話題B)。

2. So much for……, now I want to focus on……

已經講了很多有關(話題A)的重點,現在我想針對(話題B)闡述一番。

3. If there are no more questions about……, I will proceed on to…….

若對於(話題A)沒有任何問題,接著,我會開始説(話題B)…… 。

4. Having explained……, I will now detail……

我已經解釋了……,現在則要詳述 ……。

5. To recap, I have confirmed…… Now I hope to discuss……

回顧一下,我已經確定了……。現在我希望討論……。

6. As I have discussed……. , I would like to continue with ……

正如我所討論的...... ,我想繼續討論...... 。

7. Shifting to the next point of……, I'd like to touch on……

轉換到下一個重點XXX,接下來我想要簡述一下……。

8. Thus far, I have noted…… There are other concerns too, such as ……

到目前爲止我已提到……。其餘重要的事還有……。

9. With the issue of…… in mind, I'd like to move on to……

考慮到(話題A)的問題,現在我想轉移談及(話題B)。

10. I'd like to turn to something completely different ...

我想轉換到一個完全不同的話題。

11. Let's now turn our attention to ……

現在讓我們把注意力轉向(話題B) 。

12. The next important element is……

下一個重要元素是……。

13. Let us shift the emphasis away from …… to ……

我們將重點從(話題A)轉移到 (話題B) 。

14. We've gone over……. Now, let's turn to……

我們已經檢視了(話題A),現在讓我們轉移到(話題B)。

下頁睇︰使用轉換慣用句型來表達的例句