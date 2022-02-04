04/02/2022
情人節2022 | 以花寄載愛情故事、傳達療癒力量！花藝設計師：花如人生、人生如花！
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Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
Text: Ariel Chan Photo: Ronald Chang 、由受訪者提供
每逢踏入2月，各位男士都會忙東忙西到處張羅花束，女士們又會苦惱地尋覓一間好餐廳，為的就是好好慶祝情人節。就在這個浪漫節日的前夕，在香港發現了一間很特別的花藝工作室，工作室所賣的花束並非「罐頭式」，而是獨一無二，一花一草都在訴說送花／收花主角相遇的故事；全因為工作室主人兼花藝設計師Emily Wong相信，任何情侶背後都會有一個觸動心靈的故事，花藝創作正可以為愛侶捕捉每一個難忘時刻。
花藝設計師 Emily Wong
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