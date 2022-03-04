祝文君離世｜又失去了一個「黃金配角」！憑《城市追擊》主持形象深入民心！追問郭富城「會否派利是」一幕成經典！

又一個惡耗傳來！資深藝人、有「黃金配角」之稱的祝文君日前（2月28日）因肺癌辭世，終年55歲！

以前喜歡「電視撈飯」的觀眾，一定對「祝文君」這個名字毫不陌生！事關祝文君曾在《娛樂新聞眼》、《城市追擊》等多個TVB電視節目中擔任主持！其中最經典的莫過於，祝文君於1994年訪問郭富城時，在鏡頭前大膽追問當時只有28歲的郭富城會否派利是？當時「城城」豪言：「我將來結咗婚就派利是，個個都有份，全港市民都會收到我嘅利是！」這段有趣的訪問內容，至今仍讓不少香港人回味！

祝文君曾在鏡頭前問郭富城會否派利是，成為一眾香港人最深刻的訪問！

（網上圖片）

2018年2月12日，祝文君在個人社交平台上載了一張相，並留言「取到城城利是了」。

（圖片來源：Samantha Chuk＠Facebook）

八十年代是香港電視業的黃金時期，當時幾乎所有人都懷有一個「演藝夢」，祝文君亦一樣！祝文君從小就是TVB粉絲，最愛看《歡樂今宵》和港姐決賽的大型歌舞，不過她中學畢業後並沒有馬上投身電視圈，反而加入銀行業，即使期間曾參加過邵氏藝員訓練班，卻也沒有轉行！

直至1989年，祝文君參加《歡樂今宵》舉辦的《周璇名曲大賽》，於初賽憑一首《天涯歌女》成功打入最後五強！雖然她最後得不到名次，卻更肯定自己對演藝工作很感興趣，便決定投考TVB第三期藝員進修班，1990年畢業後即簽約TVB！

祝文君外形大方、口齒流利，所以入行不久就被安排做主持，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》、《互動娛樂圈》、《老友日記》、《都市閒情》等多個電視節目！其中最為人熟悉的，一定是她在《城市追擊》追訪郭富城時，問他會否派利是，結果獲郭富城回覆「全港市民都會收到我嘅利是」！當時祝文君說：「聽者有份，多謝！」

由於祝文君的主持形象實在太深入民心，連周星馳拍攝電影《食神》時，亦邀請她客串做《城市睇真D》記者，負責採訪「瀨尿牛丸」的飲食傳奇！

連「星爺」周星馳都邀請祝文君在《食神》客串做記者！

（網上圖片）

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