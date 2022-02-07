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07/02/2022

消委會「牛年十大消費新聞」出爐！UA全線結業排第一！最大快人心／最抵讚／最離譜新聞又係乜？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　踏入虎年，由消費者委員會（消委會）舉辦的「牛年十大消費新聞」選舉結果亦終於出爐！從結果可見，今年十大消費新聞不再以「抗疫」為主軸，更擴展至「商戶結業」、「食物安全」、「一手住宅物業質素」、「網購騙案」、「物價升幅」等多個不同的消費議題，反映今屆消費者關注的層面更變得較多元化！至於三個熱門主題「最離譜」、「最抵讚」及「最大快人心」的消費新聞又係乜？睇落去咪知！

 

（圖源：消委會）

 

　　「牛年十大消費新聞」選舉由消委會舉辦，於2022年1月3日至23日期間進行，是次活動錄得6,425人投票，從去年度發生的重大消費新聞中選出十大最關注的消費新聞！今年十大消費新聞中，有3宗仍與疫情相關：「UA院線宣布全線結業」以5,470票獲選為牛年十大消費新聞之首，得票率佔總投票人數達85%！限聚令及晚市禁堂食等防疫措施，不但改變了市民的日常生活模式，更令不少婚宴酒席被迫延期或取消，引發不少消費爭議，相關新聞以4,346票獲選為第四位！此外，檢疫房間數目限制、外傭短缺情況嚴重等問題，亦引起僱主與外僱中介公司的合約爭議，「外傭檢疫單位供不應求 開放預約不久即告訂滿」因而備受關注，位列第八！

 

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　　排名僅次於UA全線結業、位列第二的十大消費新聞為「立法會通過垃圾徵費條例草案」，獲4,815票！至於「『柏傲莊III』兩座需拆卸重建  影響800多名買家」的新聞則以6票之差，以票數4,809票獲得第三名！值得留意的是，此新聞同時以3,086票獲選為「最離譜」消費新聞，足以反映消費者難以接受大型樓盤建築項目質量未達標準而需重建，並高度關注一手住宅物業的質素！

 

即睇「牛年十大消費新聞」

［排名／新聞／票數］

1.UA院線宣布全線結業（5,470票）

2.立法會通過垃圾徵費條例草案（4,815票）

3.「柏傲莊III」兩座需拆卸重建 影響800多名買家（4,809票）

4.疫情及限聚措施下 不少婚宴延期或取消引糾紛（4,346票）

5.消委會檢測60款包裝餅乾 全檢出基因致癌物（3,960票）

6.網購騙案持續上升 全年逾百人被拘捕（3,929票）

7.消委會接數百宗消費券相關投訴 涉商戶自設最低消費及電子支付平台服務（3,815票）

8.外傭檢疫單位供不應求 開放預約不久即告訂滿（3,631票）

9.立法會通過修例全面禁售加熱煙電子煙（3,622票）

10.政府擬立法管制即棄膠餐具 2025年起全面禁發泡膠餐具（3,509票）

 

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　　至於其餘兩個熱門主題消費新聞又係乜？有少少估佢唔到！「立法會通過修例全面禁售加熱煙電子煙」以3,057票獲選為「最抵讚」消費新聞，此新聞同時是十大消費新聞的第九位！近年網購成風，但亦衍生了不少欺詐個案及消費糾紛，單是2019至2021三年間就已累增至25,208宗，難怪「網購騙案持續上升 全年逾百人被拘捕」會以3,383票獲選為「最大快人心」消費新聞！

 

即睇主題消費新聞結果

「最大快人心」新聞

網購騙案持續上升全年逾百人被拘捕（3,383票）

 

「最抵讚」新聞

立法會通過修例全面禁售加熱煙電子煙（3,057票）

 

「最離譜」新聞

「柏傲莊III」兩座需拆卸重建影響800多名買家（3,086票）

 

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