《IT狗》啜核金句大合集！諷刺、放負、搞笑，句句赤裸到肉！點只得一句「機會是留給有信念的人」？

ViuTV原創劇《IT狗》大結局圓滿落幕！《IT狗》作為近日網上討論度最高的劇集，除了題材夠新鮮、演員演出有驚喜外，最受注目就是當中金句，有諷刺社會現象的、有放負的、有搞笑的，共鳴感爆燈！當中更有不少是職場合用「金句」，袋返幾句，一旦遇上挫折、不公或欺凌事件，都能大派用場，幫自己打打氣！



【《IT狗》啜核金句大合集】金句1：「這世界有很多事情，不是因為你擅長才去做，而是因為你不擅長才要更努力去做。」——蒙玲



首集尾聲出現的蒙玲（陳漢娜飾），說自己是程式編寫員，更向阿信（凌文龍飾）表示願意與之合作製作電子婚宴人情App（當時未有「PayPayDuck」這名字），但其後被揭發她原為設計師，根本不懂得寫編碼。當時阿信勸她依循自己的優勢，向設計方向發展，惟蒙玲認為，比起能力，興趣更重要，而且不應該習慣停留在自己的Comfort Zone，當面對能力不及的事，就要更努力去做，這樣的生命才有意義。





（截圖自《IT狗》）



【《IT狗》啜核金句大合集】金句2：「我都無Say……」——Never



「我都無Say……」這句話出自「放負王」、Touchwood App創辦人Never（陳瑞輝Frankie@MIRROR飾），相信也是不少打工仔的心底話！畢竟是「食物鏈最底層」嘛，面對每日數以十計的工作量，加上老闆突如其來的「柯打」，就算內心充滿不滿又如何？反正自己都無say……





（截圖自《IT狗》）

【《IT狗》啜核金句大合集】金句3：「如果生活將你擊倒，那就躺下吧！」——Never



這句話同樣出自大家鍾愛的「放負王」Never，雖然他性格悲觀，但每次一開口，都是最赤裸的現實金句，叫人感到好笑之餘又不得不認同！對啊，如果生活將我擊倒，那就躺下來（休息一下）吧，這根本就是最自然的「身體反應」！



