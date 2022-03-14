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  • 最新投票︰2022-03-14

    公務員事務局更新指引，在第五波疫情中感染新冠病毒後「康復」的公務員，即使快速抗原測試或核酸檢測再呈陽性，仍可上班；不少人擔心感染者仍有傳播力病毒的風險。你認為是次安排恰當嗎？(662人參與)40

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    你認為公務員復工安排可否應用於其他市民或企業？

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