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  • 最新投票︰2022-03-21

    政府調整「疫苗通行證」接種要求，將「疫苗通行證」第三階段，由原本的6月30日提前至5月31日實施，屆時市民須打齊三針，康復者則無須打第三針。你認為政府突然調整日期合理嗎？(68人參與)1

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