  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-03-21

    第五波疫情持續，特首林鄭月娥於記者會指污水檢測、圍封強檢有助追蹤疫情。醫管局前行政總裁梁栢賢質疑，當局於疫情高峰期繼續進行污水檢驗，只會重複檢測已確診患者，既浪費資源又擾民，促當局檢視成效，並以資源解決其他問題。你認同梁的說法嗎？(152人參與)24

    我要投票

    • 意見︰
    • 認同
    • 不認同
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (152人參與)

    • 認同
      • 72%
    • 不認同
      • 28%
    • 無意見
      • 0%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk