第五波疫情持續，特首林鄭月娥於記者會指污水檢測、圍封強檢有助追蹤疫情。醫管局前行政總裁梁栢賢質疑，當局於疫情高峰期繼續進行污水檢驗，只會重複檢測已確診患者，既浪費資源又擾民，促當局檢視成效，並以資源解決其他問題。你認同梁的說法嗎？（本文）