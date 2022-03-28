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最新投票︰2022-03-28
霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？
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2022-03-28
11間國際航空公司聯署向林鄭月娥發信，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，會導致貨機避飛香港，因此呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，並建議可參照內地的閉環式管理。你認為香港應否放寬現時的機組檢疫要求？
1
2022-03-28
霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？（本文）
1
2022-03-21
行政長官林鄭月娥宣布，暫緩推行全民強制檢測，你贊成暫緩全民檢測嗎？
257
2022-03-21
第五波疫情持續，特首林鄭月娥於記者會指污水檢測、圍封強檢有助追蹤疫情。醫管局前行政總裁梁栢賢質疑，當局於疫情高峰期繼續進行污水檢驗，只會重複檢測已確診患者，既浪費資源又擾民，促當局檢視成效，並以資源解決其他問題。你認同梁的說法嗎？
24
2022-03-21
政府調整「疫苗通行證」接種要求，將「疫苗通行證」第三階段，由原本的6月30日提前至5月31日實施，屆時市民須打齊三針，康復者則無須打第三針。你認為政府突然調整日期合理嗎？
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2022-03-28
11間國際航空公司聯署向林鄭月娥發信，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，會導致貨機避飛香港，因此呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，並建議可參照內地的閉環式管理。你認為香港應否放寬現時的機組檢疫要求？
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2022-03-28
霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？
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