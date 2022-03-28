霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？（本文）