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  • 最新投票︰2022-03-28

    霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？(15人參與)1

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