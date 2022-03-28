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  • 最新投票︰2022-03-28

    11間國際航空公司聯署向林鄭月娥發信，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，會導致貨機避飛香港，因此呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，並建議可參照內地的閉環式管理。你認為香港應否放寬現時的機組檢疫要求？(27人參與)1

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