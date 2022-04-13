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  • 最新投票︰2022-04-11

    呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情現階段，即使以清零為目標，都未必需要全民檢測，並建議以污水監察結果為導向，以地區單位進行強制檢測或透過不同措施令市民接受快速檢測，可達致清零效果，你是否同意他的說法？(292人參與)113

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