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  • 最新投票︰2022-05-03

    疫情肆虐超過兩年，廠商會會長史立德建議政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關，初時限制每日二千至三千人，若成功則可成為內地榜樣。你贊成嗎？(76人參與)31

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