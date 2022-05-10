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  • 最新投票︰2022-05-10

    元朗有火鍋店出現群組感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷提出確診食肆須停業一周；香港餐飲聯業協會會長黃家和則反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，加上食客有使用「安心出行」便足夠。你是否贊成設立「食肆熔斷機制」？(123人參與)3

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