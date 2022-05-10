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最新投票︰2022-05-10
香港科技大學經濟系前系主任及榮休教授雷鼎鳴表示，現時中美關係惡劣，而香港與內地經濟關係較密切，從經濟角度來看，港元與美元掛勾制度已不合時宜。你點睇其說法？
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2022-05-10
香港科技大學經濟系前系主任及榮休教授雷鼎鳴表示，現時中美關係惡劣，而香港與內地經濟關係較密切，從經濟角度來看，港元與美元掛勾制度已不合時宜。你點睇其說法？（本文）
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2022-05-10
元朗有火鍋店出現群組感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷提出確診食肆須停業一周；香港餐飲聯業協會會長黃家和則反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，加上食客有使用「安心出行」便足夠。你是否贊成設立「食肆熔斷機制」？
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2022-05-03
疫情肆虐超過兩年，廠商會會長史立德建議政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關，初時限制每日二千至三千人，若成功則可成為內地榜樣。你贊成嗎？
432
2022-05-03
第五波新冠疫情放緩，政府放寬航班「熔斷機制」門檻。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引致本港社區爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已無太大作用，應該取消。你認為應否取消「熔斷機制」？
13
2022-04-29
行政長官候選人李家超公布政綱，提出四綱領：強化政府治理、加快房屋供應、提升香港競爭力、關懷社會及青年發展。你最重視哪一方面？
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2022-05-10
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2022-05-10
元朗有火鍋店出現群組感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷提出確診食肆須停業一周；香港餐飲聯業協會會長黃家和則反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，加上食客有使用「安心出行」便足夠。你是否贊成設立「食肆熔斷機制」？
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