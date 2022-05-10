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  • 最新投票︰2022-05-10

    香港科技大學經濟系前系主任及榮休教授雷鼎鳴表示，現時中美關係惡劣，而香港與內地經濟關係較密切，從經濟角度來看，港元與美元掛勾制度已不合時宜。你點睇其說法？(477人參與)176

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