第五波新冠疫情放緩，政府放寬航班「熔斷機制」門檻。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引致本港社區爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已無太大作用，應該取消。你認為應否取消「熔斷機制」？（本文）