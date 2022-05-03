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最新投票︰2022-05-03
第五波新冠疫情放緩，政府放寬航班「熔斷機制」門檻。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引致本港社區爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已無太大作用，應該取消。你認為應否取消「熔斷機制」？
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2022-05-03
疫情肆虐超過兩年，廠商會會長史立德建議政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關，初時限制每日二千至三千人，若成功則可成為內地榜樣。你贊成嗎？
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2022-05-03
第五波新冠疫情放緩，政府放寬航班「熔斷機制」門檻。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引致本港社區爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已無太大作用，應該取消。你認為應否取消「熔斷機制」？（本文）
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2022-04-29
行政長官候選人李家超公布政綱，提出四綱領：強化政府治理、加快房屋供應、提升香港競爭力、關懷社會及青年發展。你最重視哪一方面？
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2022-04-25
勞工界八個大型工會發表聯合聲明，堅決反對近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消強積金對沖修例工作，並促請當屆政府履行承諾，盡早通過法案。你點睇？
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2022-04-25
發展局局長黃偉綸表示，待疫情緩和後，正在興建的啟德和竹篙灣社區隔離設施，或有潛質改為過渡性房屋。以往隔離人士都對於隔離設施有不同的負面聲音，你認同政府這個做法嗎？
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