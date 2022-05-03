  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-05-03

    第五波新冠疫情放緩，政府放寬航班「熔斷機制」門檻。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如全球仍流行Omicron變種病毒，輸入個案引致本港社區爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已無太大作用，應該取消。你認為應否取消「熔斷機制」？(32人參與)7

    我要投票

    • 意見︰
    • 應該
    • 不應該
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (32人參與)

    • 應該
      • 56%
    • 不應該
      • 44%
    • 無意見
      • 0%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場