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最新投票︰2022-04-25
勞工界八個大型工會發表聯合聲明，堅決反對近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消強積金對沖修例工作，並促請當屆政府履行承諾，盡早通過法案。你點睇？
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2022-04-25
勞工界八個大型工會發表聯合聲明，堅決反對近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消強積金對沖修例工作，並促請當屆政府履行承諾，盡早通過法案。你點睇？（本文）
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2022-04-25
發展局局長黃偉綸表示，待疫情緩和後，正在興建的啟德和竹篙灣社區隔離設施，或有潛質改為過渡性房屋。以往隔離人士都對於隔離設施有不同的負面聲音，你認同政府這個做法嗎？
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2022-04-21
李家超競選辦YouTube頻道被Google停用，Google指涉美制裁政策，李家超則指制裁是無理霸凌。你點睇Google停用李家超競選辦YouTube頻道？
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2022-04-19
全國政協副主席梁振英表示，香港回歸以來成功落實一國兩制，過去有立法會議員跑去外國要求美國制裁香港官員等事件，反映港人治港出現問題，並非一國兩制，你是否認同他的說法？
88
2022-04-19
學校最快今日起可以復課，政府要求學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。你支持朱的建議嗎？
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