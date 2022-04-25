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  • 最新投票︰2022-04-25

    勞工界八個大型工會發表聯合聲明，堅決反對近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消強積金對沖修例工作，並促請當屆政府履行承諾，盡早通過法案。你點睇？(99人參與)13

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    • 留待下屆政府通過也可
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