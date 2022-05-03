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  • 最新投票︰2022-04-29

    行政長官候選人李家超公布政綱，提出四綱領：強化政府治理、加快房屋供應、提升香港競爭力、關懷社會及青年發展。你最重視哪一方面？(229人參與)276

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    • 強化政府治理
    • 加快房屋供應
    • 提升香港競爭力
    • 關懷社會及青年發展
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    投票結果 (229人參與)

    • 強化政府治理
      • 40%
    • 加快房屋供應
      • 28%
    • 提升香港競爭力
      • 18%
    • 關懷社會及青年發展
      • 7%
    • 其他
      • 3%
    • 無意見
      • 4%
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