  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-05-23

    警隊微信帳號上月推出「影住駕」程式，讓市民上載片段實名舉報非緊急交通違規事項，單月接逾3500宗舉報。有人擔心此舉會製造互相舉報引致社會不信任。你擔心嗎？(135人參與)21

    我要投票

    • 意見︰
    • 擔心
    • 不擔心
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (135人參與)

    • 擔心
      • 17%
    • 不擔心
      • 81%
    • 無意見
      • 2%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk