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最新投票︰2022-05-23
運輸署23日起於科學園一帶推行電動可移動工具先導試驗計劃，試驗電動滑板車及電動單車用作短途代步的效果。惟過往有關電動滑板車的意外頻生，你是否支持以電動滑板車或電動單車作移動工具？
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2022-05-23
警隊微信帳號上月推出「影住駕」程式，讓市民上載片段實名舉報非緊急交通違規事項，單月接逾3500宗舉報。有人擔心此舉會製造互相舉報引致社會不信任。你擔心嗎？
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2022-05-23
運輸署23日起於科學園一帶推行電動可移動工具先導試驗計劃，試驗電動滑板車及電動單車用作短途代步的效果。惟過往有關電動滑板車的意外頻生，你是否支持以電動滑板車或電動單車作移動工具？（本文）
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2022-05-19
公務員薪酬趨勢調查結果出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，有工會指過去兩年凍薪期望加幅可追回通脹。但有人力顧問則認為加幅驚人脫離現實。你點睇今次公務員薪酬趨勢結果？
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2022-05-16
發展局近日提出加快收地程序新方案，優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排。不少持份者表示贊成，認為有望掃除收地阻力，亦有關注團體擔心是「慷公帑之慨」及「便宜大地主」，增加政府開支壓力。你認同是次補償安排嗎？
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2022-05-16
疫苗通行證即將於月底進入第三階段，12歲以上人士要打滿第三針才可進入指定場所。港大醫學院專家高本恩及陳德光撰文，認為第五波疫情後社區已築起免疫屏障，不贊成政府繼續透過「脅迫性」政策，向年輕成年人「谷針」。你認為香港仍有「谷針」的需要嗎？
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2022-05-23
警隊微信帳號上月推出「影住駕」程式，讓市民上載片段實名舉報非緊急交通違規事項，單月接逾3500宗舉報。有人擔心此舉會製造互相舉報引致社會不信任。你擔心嗎？
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2022-05-23
運輸署23日起於科學園一帶推行電動可移動工具先導試驗計劃，試驗電動滑板車及電動單車用作短途代步的效果。惟過往有關電動滑板車的意外頻生，你是否支持以電動滑板車或電動單車作移動工具？
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