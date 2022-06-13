西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？（本文）