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  • 最新投票︰2022-06-13

    西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？(193人參與)40

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    方案同時考慮三隧或劃一收費，以免司機為慳隧道費繞路。你贊成三隧劃一收費嗎？

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