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  • 最新投票︰2022-06-20

    特首林鄭月娥接受傳媒訪問時稱，現時嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果年底都是現行政策，令人擔心會影響香港國際金融中心地位。你同意她的說法嗎？(103人參與)19

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