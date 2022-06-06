立法會通過有關改革公務員制度的議員議案；立法會議員楊永杰指，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每個政府部門及職級都應定立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府目前招聘困難、人才流失，同時一般公務員主要執行上司指示，表現難量化。你贊成引入KPI監察公務員表現嗎？（本文）