財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？（本文）