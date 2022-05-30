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最新投票︰2022-05-30
財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？
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2022-05-30
財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？（本文）
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2022-05-30
日本及南韓早前相繼公布海外旅客入境安排，港人有望再去海外旅行，惟返港時仍需在酒店隔離檢疫一周。商務及經濟發展局局長邱騰華指，本港在第5波新冠肺炎疫情受很大打擊，需先做好防疫工作，難以因經濟原因而妥協。你認為香港現階段應放寬入境隔離措施嗎？
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2022-05-25
港府一直以「先訂立、後審議」方式放寬或收緊限聚令。惟港府打算直接賦權食衞局局長以「公告」方式修改此法，增加防疫抗疫彈性，但立法會失去事後審議的機會，引來一眾議員不滿。你贊成將限聚令改由「公告」方式修改嗎？
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2022-05-23
警隊微信帳號上月推出「影住駕」程式，讓市民上載片段實名舉報非緊急交通違規事項，單月接逾3500宗舉報。有人擔心此舉會製造互相舉報引致社會不信任。你擔心嗎？
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運輸署23日起於科學園一帶推行電動可移動工具先導試驗計劃，試驗電動滑板車及電動單車用作短途代步的效果。惟過往有關電動滑板車的意外頻生，你是否支持以電動滑板車或電動單車作移動工具？
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