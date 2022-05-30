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  • 最新投票︰2022-05-30

    財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？(100人參與)17

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