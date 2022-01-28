美儲局1月議息會之後，不少人都驚覺美儲局要快加息了。但如果是昨日聽完美儲局的會後報告才驚覺的話，投資者的荷包已輕了多少呢？



2021年11月19日，筆者有文:《美債息後向》（圖一），文中提出:





美國的通脹再不能言暫時性了。



牛肉，今年漲了20%；



汽油價，今年漲了五成。



美國最大的肉商Tyson，將要加價，亞馬遜早已加了價，這些物價加了之後，是難回跌下來。



美國工人月均收入4500美元未扣稅，醫保等，供樓/租金升了，平均月費1700美元，美工人平均年薪增幅為4.4%，但物價是以10%以上上升時，民生必苦，民怨生，拜登不作些樣去遏通脹是不成，而遏通脹最好的樣是:加息。



所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此2021年11月18日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？



當市場於2021年11月18日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家齊心看息是:進、進、進。十年債息一進至2%以上時，美股大件事了。



2021年11月中之後，美股已舉步維艱，但不少人仍認為美股在2022年仍會受美儲局不加息的庇蔭，不會跌，不過現實是殘酷的。



最殘酷的是，美儲局主席鮑威爾昨日突然覺今是而昨非，講了句:I think there is quite a bit of room to raise interest rates without threatening the labor market。大意是:可以有排加息都不會拖垮勞工市場。



結果是美股大跌（圖二），但跌夠了嗎？看歷史。





2018年11月，鮑威爾曾說過:Fed policy needs to 「go past neutral，」and 「we're a long way from neutral at this point」。大意是:美儲息應回歸高於中性(即要與通脹相匹配)，而今時(指2018年)美儲息距中性很遠，即暗示息可加有排。結果:美股跌近兩個月（圖三），歷史會否重演？有以下考慮:





(1)鮑威爾會不會蠢到不吸收2018年11月的教訓？相信不會蠢到不會，如會，就全球該煨。



(2)不過鮑威爾今時不能不處理今時逾40年來的7%高通脹，這是2018年11月時沒有的壓力，所以今時鮑威爾是不能不舉起大棒去打通脹，但他亦深知，棒太大，打太狠時，美股是可以跌近18%者，這是2018年的實事，由2800跌至2300，跌了500點，是跌了17.9%。如今時又跌17.9%，標普500是可以回見3600左右，若是，標普500預期2022的PE約是20倍（圖四）。





股市，是美國內部經濟的一個重要環節，如股市大跌，會耗滅了美國中產階級的財富，這個財富收縮，對美國經濟、GDP、民心和對為政者最重要的，選民的選票與金主有莫大關係，故無論是美儲局或白宮，都不敢「得罪」股市。所以，鮑威爾今次的加息，無論有多急、多慢，都要留一手，去保障股市不會出現自由下墜。



不少投資者認為加息股市必跌。的確，是會跌，但會跌多少是要取決於:



(1)市場有無準備；



(2)股民有無水；



(3)市場有無蓄水池。



一個簡單事件可說明，之前美國也加過息，但港息不用加，要加，亦不會多，這是2010年後的事，因為北水將港銀行同業結餘浸到滿滿，故美息加，港息不加，但如美息大加，港息也要加，但幅度就少點。



但在1990年代就不同了，美息一加，港息立加；1994年就如是，因為那時北水未曾水浸港銀行業。



不少人之前以為，美儲局一定會先不買債，先收水，才加息，但今時美儲局告知天下，是先加息之後才看怎收水，為甚麼今時美儲局是先整息，不整水？目的是要保美股。



今時美息低，就算急急加四次、八次，也只是加一厘、兩厘，仍是低於疫前的息率水平。可向市場交代了我遏通脹呀！



又要怎保美股？

(iStock)



(1)自2021年3月起，美儲局已築起了個RRP的資金池(3月RRP有3000多億美元，今時有17000多億美元)，這是市場將閒資寄泊於美儲局，一旦美股或信用市場要錢，是可以將這些閒資調出來。



(2)美儲局不急於收水，就保障了市場有水，今時美儲局資產額到3月時，會有約8.9萬億

，美儲局不會如以前般，定出要向市場每月收回多少水，而是待債券或票據到期，收回本金就是收水，有兩個情況:



(a)市場要水，美儲局可以將到期的資金再投放於市場，你不能叫這是QE，因為是一債換一債；



(b)如市場不缺水，美儲局就等這些債券/票據到期就收回本金，但幾時到期？如美儲局揸了批三年、五年、十年，以至三十年期債券，即是可以在三年、五年、十年，以至三十年後才收水啦！有美儲局這個保水措施，美市場是不會大缺水的。



儲局是隻插了鷹毛的大鴿



說了一大堆，講甚麼？兩句:



美儲局整息不整水，只是隻插了鷹毛的大鴿。

善心者捐款逾十萬

昨文防疫，善心者的捐款是105,000元不是10,500元。另築福農場口罩義工隊也於昨晚向Health in Action提供了1,000個可洗水50次可防飛沫口罩予葵涌清潔工。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)