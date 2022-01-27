  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點呈分試 你要知基金債券攻略
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

27/01/2022

防疫

#人手 #防疫 #裝備 #防疫方法
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今天不談股，談防疫，因為防疫不濟，股亦將不濟，所談的，是個集思廣益的話，不光是個人的。

　

(1)防疫要人手

　

　　傳政府會招請前紀律部隊人員回任，時薪390元，有前紀律部隊人員指出:

　

　　唉，港府現不愁錢，公務員多，但領軍者不善用。

　

　　有紀律部隊(入境處關口多已停運，大量人手無工開多時，辦理外傭工作紀錄、旅遊出入境證、辦證等的工種亦大大減少，這些工種的職員要放的大假，兩年來也應放清，但又未有好好被安排，反要用額外公帑聘臨時工。好彩有一班有心有力，又肯出心出力為港的退休公務員。

　

　　最重要、最好彩的是香港還有中央作後盾。雖然港府曾冷待內地到港助抗疫的醫療大隊，又無故拆去內地為港建的防疫抗疫設施。我相信，只要港府肯放下自我，低看內地醫護科技的偏見，要求中央協助防疫抗疫，一支有實戰、高水準、有心、有科技的醫療隊，定可在短時間內到港截斷這嚴峻的第五波。

　

　　有退休公務員表示，退休者去做，在職的在家工作或不用做，乜邏輯，俾少少錢，找退休者來做，如染病，死咗，退休長俸是否仍有得派，點計都唔抵，如是看港府是否有不善用人力資源之嫌？

　

(iStock)

　

(2)防疫要裝備

　

　　今時葵涌區各大廈清潔員工的防疫裝備足夠嗎？

　

　　有家Health in Action的註冊慈善機構，他們是跑前線、接地氣的，他們有如下發現:

　

　　在葵涌區工作的三、四百位清潔人員欠防疫裝備，為甚麼會缺？政府給這些承包清潔的公司的撥款可能不包要供今時的防疫裝備，亦可能包了，但公司不給，因為有關的裝備要費用。

　

　　每清潔工每天要兩個口罩，一個月工作26日計，一個月要52個口罩，供400人，要2.2萬至2.4萬個。

　　

　　面罩每個38元，400個，15,200元；可棄防疫袍，120元，400人，48,000元；目鏡25元，400人，1,000元；手清潔液22元，400枝，8,800元；共計10,500元/月。

　

　　有位善心朋友聽後，二話不說，立捐了10,500元予Health in Action，但希望政府能跟進這方面事情，下月要有防疫物資到位予不光是葵涌區的清潔工，而是全港的清潔工。

　

　　如果政府做不來，馬會又可否撥款資助，直到疫情完結？

　

　　為甚麼要為這些清潔工添足防疫裝備很重要？因為他們是在各大廈間出入，他們接觸到的是最易帶病毒的垃圾，如他們沾上病毒，便可以成為病毒傳播者，這可能是葵涌區大爆疫的原因之一。

　

(3)防疫要得其法

　

　　研究發現Omicron病毒在我們的環境下能穩定存活。

　

　　新冠肺炎(COVID-19)Omicron變異株為何傳染力如此驚人？一項日本研究發現，恐與其環境穩定度有關，Omicron在塑膠材質上可存活的時間，甚至高達8天。

　

　　路透報道:環境穩定度可用來鑑別病毒的傳染力高低。根據一份發表在線上生物學預印本資料庫bioRxiv的研究，在塑膠表面上，原始新冠病毒株平均可活56小時，突變株則較為「頑強」

，Alpha株191.3小時，Beta株156.6小時，Gamma株59.3小時，Delta株114小時，Omicron株則是193.5小時。

　

　　不過，此一研究尚未獲同儕審閱，仍需更多試驗加以核實。

　

　　至於這些病毒株在大體皮膚上停留的時間，原始新冠病毒株可活8.6小時，Alpha株19.6小時

，Beta株19.1小時，Gamma株11小時，Delta株16.8小時，Omicron株則是21.1小時。

　

　　此外，該實驗也發現，在皮膚上，所有突變種接觸到以酒精為基底的消毒液15秒後，就會魂飛魄散失去活性。研究人員因此強烈建議民眾持續採用WHO建議的防疫法寶，勤加使用乾洗手等消毒產品，有助消滅新冠病毒。

　

　　看明了？Omicron病毒較其他新冠疫病毒在我們目前的環境下存活期長，要防疫有效，先要在環境上盡快清滅病毒，以Omicron病毒可在塑料面存活8日，如我們能在第一日便消滅之，便可以減少了Omicron八分之七的播毒機會，要怎樣才可以達此？

　

　　在葵涌各屋邨的個別單位，要由戶主清潔，政府要加強對這方面的教導、宣傳。但在所有的公共地方，又應怎樣？50年代，香港有洗太平地，今時要每晚在各大堂、門、把手、走廊、樓梯

、扶手、升降機，特別是塑料面都要徹底消毒。至於升降機的按鈕板，是否應每小時都噴上光觸媒來殺病毒？

　

　　防疫有三個層次:

　

　　(1)防擴散；

　

　　(2)做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以2至5天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是落後於發展形勢；

　

　　(3)隔離中招者，這已是最最最下之策。

　

　　故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫法。

　

　　在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就用警方的水炮車來洗街都好。

　

　　防疫、抗疫要隨疫情而變，但相信全部港人都認為港府防疫應對不得其法，是否應要好好檢討，改改呢？

　

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#人手 #防疫 #裝備 #防疫方法

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk