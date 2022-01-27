今天不談股，談防疫，因為防疫不濟，股亦將不濟，所談的，是個集思廣益的話，不光是個人的。

(1)防疫要人手

傳政府會招請前紀律部隊人員回任，時薪390元，有前紀律部隊人員指出:

唉，港府現不愁錢，公務員多，但領軍者不善用。

有紀律部隊(入境處關口多已停運，大量人手無工開多時，辦理外傭工作紀錄、旅遊出入境證、辦證等的工種亦大大減少，這些工種的職員要放的大假，兩年來也應放清，但又未有好好被安排，反要用額外公帑聘臨時工。好彩有一班有心有力，又肯出心出力為港的退休公務員。

最重要、最好彩的是香港還有中央作後盾。雖然港府曾冷待內地到港助抗疫的醫療大隊，又無故拆去內地為港建的防疫抗疫設施。我相信，只要港府肯放下自我，低看內地醫護科技的偏見，要求中央協助防疫抗疫，一支有實戰、高水準、有心、有科技的醫療隊，定可在短時間內到港截斷這嚴峻的第五波。

有退休公務員表示，退休者去做，在職的在家工作或不用做，乜邏輯，俾少少錢，找退休者來做，如染病，死咗，退休長俸是否仍有得派，點計都唔抵，如是看港府是否有不善用人力資源之嫌？

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(2)防疫要裝備

今時葵涌區各大廈清潔員工的防疫裝備足夠嗎？

有家Health in Action的註冊慈善機構，他們是跑前線、接地氣的，他們有如下發現:

在葵涌區工作的三、四百位清潔人員欠防疫裝備，為甚麼會缺？政府給這些承包清潔的公司的撥款可能不包要供今時的防疫裝備，亦可能包了，但公司不給，因為有關的裝備要費用。

每清潔工每天要兩個口罩，一個月工作26日計，一個月要52個口罩，供400人，要2.2萬至2.4萬個。

面罩每個38元，400個，15,200元；可棄防疫袍，120元，400人，48,000元；目鏡25元，400人，1,000元；手清潔液22元，400枝，8,800元；共計10,500元/月。

有位善心朋友聽後，二話不說，立捐了10,500元予Health in Action，但希望政府能跟進這方面事情，下月要有防疫物資到位予不光是葵涌區的清潔工，而是全港的清潔工。

如果政府做不來，馬會又可否撥款資助，直到疫情完結？

為甚麼要為這些清潔工添足防疫裝備很重要？因為他們是在各大廈間出入，他們接觸到的是最易帶病毒的垃圾，如他們沾上病毒，便可以成為病毒傳播者，這可能是葵涌區大爆疫的原因之一。

(3)防疫要得其法

研究發現Omicron病毒在我們的環境下能穩定存活。

新冠肺炎(COVID-19)Omicron變異株為何傳染力如此驚人？一項日本研究發現，恐與其環境穩定度有關，Omicron在塑膠材質上可存活的時間，甚至高達8天。

路透報道:環境穩定度可用來鑑別病毒的傳染力高低。根據一份發表在線上生物學預印本資料庫bioRxiv的研究，在塑膠表面上，原始新冠病毒株平均可活56小時，突變株則較為「頑強」

，Alpha株191.3小時，Beta株156.6小時，Gamma株59.3小時，Delta株114小時，Omicron株則是193.5小時。

不過，此一研究尚未獲同儕審閱，仍需更多試驗加以核實。

至於這些病毒株在大體皮膚上停留的時間，原始新冠病毒株可活8.6小時，Alpha株19.6小時

，Beta株19.1小時，Gamma株11小時，Delta株16.8小時，Omicron株則是21.1小時。

此外，該實驗也發現，在皮膚上，所有突變種接觸到以酒精為基底的消毒液15秒後，就會魂飛魄散失去活性。研究人員因此強烈建議民眾持續採用WHO建議的防疫法寶，勤加使用乾洗手等消毒產品，有助消滅新冠病毒。

看明了？Omicron病毒較其他新冠疫病毒在我們目前的環境下存活期長，要防疫有效，先要在環境上盡快清滅病毒，以Omicron病毒可在塑料面存活8日，如我們能在第一日便消滅之，便可以減少了Omicron八分之七的播毒機會，要怎樣才可以達此？

在葵涌各屋邨的個別單位，要由戶主清潔，政府要加強對這方面的教導、宣傳。但在所有的公共地方，又應怎樣？50年代，香港有洗太平地，今時要每晚在各大堂、門、把手、走廊、樓梯

、扶手、升降機，特別是塑料面都要徹底消毒。至於升降機的按鈕板，是否應每小時都噴上光觸媒來殺病毒？

防疫有三個層次:

(1)防擴散；

(2)做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以2至5天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是落後於發展形勢；

(3)隔離中招者，這已是最最最下之策。

故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫法。

在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就用警方的水炮車來洗街都好。

防疫、抗疫要隨疫情而變，但相信全部港人都認為港府防疫應對不得其法，是否應要好好檢討，改改呢？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)