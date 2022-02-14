今年1月3日筆者有文:《2022炒股看政治》。



文中提到，中國開始反擊美國，俄羅斯唔妥美國和北約，但投資者對此不大重視，就可以唔聲唔聲，嚇你一驚。



當然炒股投資要看經濟，看息，今時要加埋Omicron，但美國通脹升，息要升，已是板上釘釘事，投資者不用提醒，已知要準備。但如果稍後息升會帶來衰退，以至滯脹，那就要另類準備，不過這都可能是三個月、六個月之後才知曉的事，今時多談也無大幫助。



另個投資者要看的是疫症。歐美諸國宣布已戰勝了病疫，可以開放社會，重谷經濟，這是個很大膽的賭博，是拿人民生命來賭一把，當各國每天仍有上萬人染疫，但仍認為已戰勝病疫時，其實就是覺得自己國家已無力抗疫，而是透過開放，讓全民染疫，以達到群體免疫。初步研究謂群體免疫的免疫力只能維持18個月，但如像英國查理斯王子那樣，可以在不到一年之內又翻發，工人一再染病的話，是會大大拖累了一國之生產力。公司裏，生產線上的工人頻頻發病並可以感染他人的話，這種所謂的風土病，就是長痛，更重要的是這隻新冠病毒變異力強。今時研究又謂Omicron後又有七種新變種，當疫苗藥物開發不夠病毒的變異力快時，那些群體免疫、與病毒共存之謬論即是叫我們不要滅鼠，而應要接納老鼠與我們共存，可以接受嗎，老鼠繁殖力強，一如病毒的變異力強，跟老鼠或病毒共同生活可接受嗎？窮鄉僻壤滅鼠無力，不能不接受與鼠共存，但歐美先進國也要與鼠(病毒)併存，就是政府失敗，這是公共衛生上的一個地雷，估計在三至六個月後，會爆發。亦因此，今時投資者亦可暫不理，只要自己不中招便是最成功的投資。

(CNS圖片)

反之，在三至六個月之內可以有突發的，反而是美俄、中美間的熱戰、冷戰，有朋友傳我個網上文，論美俄烏局勢，十分到家，可以參考:



整個歐洲突然變得極度安靜，似乎能聽到每個人的心跳。



所有人都假裝睡著，只有馬克龍不能睡，他連夜奔赴莫斯科與普京懇談！



而美國大軍已經從天而降，8500名美軍抵達波蘭和羅馬尼亞。



而美元正在和歐元幹仗，北約在和俄羅斯對峙，美帝想挑動無邊戰火。



烏克蘭瞬間發現自己是多餘的！這個格局太詭異了！



如果你用平面思維，看到的就是美國在挑唆烏克蘭和俄羅斯開戰，而美國想趁火打劫。



這是二維世界的表面邏輯，烏克蘭演員司機一直就是二維生物，這貨還以為自己才是主角。嗯，所有人都應該幫助烏克蘭奪回克里米亞、「解放」頓巴斯，烏克蘭是整個故事裏的「大國」。



如果你用三維邏輯觀察，你看到的完全是另一番場景──美國才是最大的BOSS，烏克蘭還沒有開戰，美國已經成功派兵侵入至少四個歐洲國家。美國已經向德國、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞分別派駐了不少士兵；尤其是德國，美國原來就有接近3萬駐軍，又新成立了第56砲兵部隊，可以直接部署戰術核彈，這太狠了。



美國又向烏克蘭派出了大約8000名特種兵，已經分布進入烏克蘭軍隊成為教官，說得直白一點，美軍用8000名士兵掌握了一支25萬軍人的烏克蘭大軍，而這支軍隊都是烏克蘭政府自己出錢在養著。



其他兩個小國都是配角，就不細說了。



美國已經不知不覺，成為整個遊戲裏最大贏家。俄羅斯17萬大軍集結在俄烏邊境，打又不是，不打又不是，只能乾著急，隔著東烏大平原罵美帝的娘。這場景讓人非常不爽……



回到本文的開頭，你用四維立體視角來觀察整個美俄博弈，真的太詭異了。



【紫禁軍機處】緊急帶領大家分享這十分緊張、歐洲生死存亡的關鍵時刻──



1。美元和歐元一直在幹仗，就在2月3日之前，美元眼看著已經把歐元幹穿1.20000的歷史性底部；歐元如果再破位，就會徹底被美元收割成藥渣。



2。美軍的一切布局都是為了維護美元霸權，打擊歐元收割歐洲人的韭菜。從這個角度來看歐洲戰場的布局，你會發現特別有意思的現象。



3。北溪2號是俄羅斯捅進美元心臟的一根鋼針，每年大約550億立方米的天然氣，量不是特別大，關鍵是俄歐能源結算已經簽約要用歐元結算。這個先例一開，俄羅斯與歐盟大量的天然氣和石油，都是互動起來，將來全部都用歐元結算；嗯嗯，美帝就徹底慌了。歐元區是美元稱霸世界的根據地，而美元石油結算體系則是美元霸權的命根子。



4。普京啥也不說，直接車、馬、炮將軍，這個「將軍」不是將烏克蘭，而將美元霸權的車！



中國此時此刻立馬送上神助攻，2月4日中俄簽訂1億噸石油超級訂單，以及巨額天然氣供應合同，這些項目全部使用歐元結算。



這個不需要歐洲人同意啊，中國自己有的是歐元，我們和歐洲人做生意賺的錢，直接拿來買石油、天然氣，太爽了。



普京啥也不說，直接再將軍！美元果然開始暴跌，從2月4日至今，美元跌得鼻青臉腫，跌得他媽都快不認識了。這就是傳說中的「金融戰爭」！



5。為甚麼美國還要繼續派兵呢？而且還有可能派出更多的軍隊呢？



道理很簡單，拜登已經發現老帥不保，必須玩命派出大軍來保護美元在歐洲的市場地區，以及保護歐洲能源市場不被俄羅斯侵佔。這是核心。



6。故事瞬間就變質了──歐元是美國真正要打擊的目標。



北約成了美國幫兇，美國帶著北約30國，綁架了整個歐盟30國當成「人質」，然後利用與俄羅斯大軍交戰進行威脅，如果歐洲國家要跟著俄羅斯跑，就直接「毀滅」歐元區。



搞笑的是，歐洲人正在幫著美帝玩命打壓歐元，而歐洲人大多數沒有覺醒，被劫匪信誓旦旦的「價值觀故事」所催眠，大家都認為這個強盜才是好人。



馬克龍是清醒著的，但是被整個歐洲的人嘲笑和諷刺馬克龍，竟然想跟俄羅斯合作？



7。普京大帝啥也不說，直接將軍！要麼，開通北溪2號，歐洲和俄羅斯、中國一起幹掉美元霸權；要麼，直接開戰，美國派兵在東歐戰場和俄羅斯大軍正面衝突，不要投機取巧，不要忽悠歐洲人，歐洲人事實上根本不會為美國人打仗。



8。美帝不知不覺掉進了自己挖的超級大坑，要麼丟掉美元霸權，要麼丟掉美軍霸權，弄得不好有可能兩個都會丟。



美俄烏的表面問題是北約要東進以鉗掣俄羅斯，而俄羅斯則要指定那些地方不能放導彈，在今時導彈射程千里、萬里的事實上，這些地面的近距離軍力部署都是擺擺樣的，北約敢佔俄羅斯一吋土地？而俄羅斯又真怕你把導彈放在家門口？軍事大國一打起上來，較量的，不是第一輪打擊，而是第二輪的報復性打擊，亦因此，所謂擦槍走火，是幾無可能，在動口不動手的冷戰局下，是口震震，但可？的。



美俄烏的核心處是俄歐成功輸氣，俄收的是歐元，即是移了一下美元霸權，進一步去美元化。



中、俄、伊朗、歐洲已完成3個去美元化的外匯系統，假如中貨輸歐也是改收歐元，再加上中/拉丁美洲也發展出個一帶一路，最近中阿(根廷)合作，阿根廷認一個中國，中國則支持阿根廷對英國所稱的福克蘭群島的主權，這又一下子在南極邊陲開啟了個中英冷戰戰場。



今時環球熱戰，動真格的可能性雖小，但冷戰就不能免，投資者不考慮在冷戰下該怎投資，可以嗎？明續。



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





