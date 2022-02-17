中招了，怎辦？不要麻煩政府了，因為他們決策需時，議而不決，決而不行，行而不果，是今時高官們的死症。要想中招而不死，自救。



今時日爆萬疫，應該快會上十萬疫，港官仍諗找數千個隔離床位，即是怎應付今時日爆萬疫之危城？在無前瞻性、無危機感的官僚下，大家只好做不能不做的居家隔離。



(1)居家隔離



有私家醫生拍了個居家隔離的視頻，值得大家看（QR Code 1、2），但為甚麼這些有用建議不是來自衞生署，而是來自私人？

（請【按此】QR Code 1，觀看「家中隔離怎樣避免傳染家人?」）

（請【按此】QR Code 2，觀看「新冠會破壞很多器官」



醫生講話仍有個有牌的掣肘，所以就到我這位無牌人士再和你閒話，再聲明，以下是無牌之言，如欲依從，先找有牌醫生按你身體狀況來決定可否用上。



患者與非患者在家困獸必要各戴兩個口罩，並消毒、消毒、消毒，做好一切個人家居衞生。



可以的話買個空氣消毒機（圖一），這是飲食場所今時用，亦是官批的。我辦公室用這個，但並非做廣告，只供你參考。



家有三房兩廁，則居家隔離易。



如家有兩房一廁，則可在患者房置個簡便廁所，一個膠桶，內置兩個垃圾袋，一塊廁板置其上，如廁後就打包，不要笑，在一些遊艇上，也是用這方法把排洩物帶回岸上，而非洩於海中。



如家只得一房一廁，神仙難救，體健的中招者，為免傳染家人，買個帳幕去露營三數天，反正你去醫院急症室排，也是安排你瞓室外（圖二）。



如是老弱，唉！無計，自己執生，但也請看下文，怎醫。



(2)自我醫療



明朝吳有性的《瘟疫二卷》，已指出這類病是可以自我痊癒，這即是只要自己的免疫力足，是可以戰勝病毒的，要提升自己免疫力，是今時中招前中招後都要重視的。



以下有介紹到一些藥物，我非醫師，只供參考，安全計可以去問衞生處。



中醫講肺與腸通，腸通，邪不易犯肺，故先要保持腸胃通暢，多吃菜、生果、蛋白質(不是肉，每日一蛋便是)，少肥膩、甜品，如覺腸胃有滯，吃粥、吃菜不吃飯、蛋、肉，以清腸胃。如要食藥，可考慮藿香正氣片，不要用藿香正氣水，因水劑含酒精，只宜已有屙嘔者用。如不吃藿香，可考慮志蓮淨苑的抗新冠肺炎湯（圖三）、冬奧湯水（圖四及QR Code 3）、北京市中醫管理局湯水（圖五）。

（請【按此】QR Code 3，觀看「冬奧預防新冠肺炎藥方」



如有燒，可吃以下兩種藥方劑:金花清感顆粒、四川中醫抗疫配方（見QR Code 4至5）。

（請【按此】QR Code 4，觀看「金花清感顆粒」



（請【按此】QR Code 5，觀看「四川中醫抗疫配方」





這兩種中藥都是在中國及巴基斯坦應用有效，但港醫不用，是中西醫之別。如果國內、外國都有上萬人用過而唔死得，尚可有助醫好新冠，點解唔用？官逼民反(用)，此之謂也。



當然又重申，港醫衞有藥予中招者，中招者可選用，但如無介紹總不可以坐以待斃。



居家隔離後無論有食藥否，如燒退或一直無燒，要勤做檢測，持續三天陰性，恭喜你。如燒三天不退反見有呼吸困難，一定要入院用呼吸機。



以下鬧港府，在整個抗疫事上，兩年不果，原因可能是:



(1)港官認為自己一套好過國內一套；



(2)西醫不信中醫，骨子裏是飯碗問題。



你要保你的飯碗你重要，我要保我的命，各做各的好了。



以今時日爆萬疫，而傳播速度是每兩日就上升50%或更多計，不用兩周，已到日爆十萬疫，因此在兩周以至一個月內，提供十萬個隔離措施是很必需的。



今時仍有不少各區的體育場館、學校禮堂、展覽會廳如灣仔的會展，是可以在一星期內，揼張床褥或張棉被，有床當然更好，就可成個簡陋方艙醫院，去隔離開輕症的確診者，做這些，靠班文官是不成的，因為他們無Operation訓練。不說別的，叫你班官起個60人的營帳你就唔得啦

，你話可以搵人呀，搵邊個呀，民安隊、小狼隊！？唔信大家試兩周後看看，要真動起來，阿爺請出香港解放軍部隊及國內來的工程部隊，務求在一個月之內搞掂。



十分慶幸特首突然發現香港是四邊有水，就用水運將物資運去會展附近碼頭、機場碼頭，就減去一切過關檢疫。另外高鐵也可以用來運物資，又是可以減免一切通關檢疫。唔好唔記得仲有港珠澳橋，今時不少跨境司機都無工開，開個拖卡過去，物資入貨櫃內，港司機到國內後不准下車，拖卡吊上貨櫃就開回港，又是免通關檢疫。



有了運輸能力，就看看運乜。



(1)國內醫療人員、醫療物資坐高鐵；



(2)醫療建設物區用船；



(3)生活鮮活用船，可以直去香港仔、長沙灣菜市場，油麻地果欄等旁的碼頭便是。



要清零是要有針對性，有步驟地去做，相信沒有人會反對今時工作的先後鋪排應是:檢、隔、治。



(a)檢



香港不夠人手去檢嘛，找一千名國內醫護來如何？



檢要檢得快，一見陽最好半小時左右就要即發現，即解，你叫我安排，就會安排二十人一組，用快速測試，不要DIY，而是由醫護做，陰性，即在安心出行登錄，陽性即解。



在隔離床位未備足時，這個可放緩些。



(b)隔



快建方艙醫院啦，上文已提及如何覓地，不贅。但要建間港版火神山，以收納重症者，地點？喜靈洲、有地、有水電、有碼頭、運50部鏟泥車來平整地盤，24小時操作，一個月內可出爐，接收重症新冠疫者，騰出目前的港醫院床位予其他病人。



(c)治



有床，有方艙醫院，就可治，乜人去治？港醫療系統，醫護能應付十萬位病人嗎？唔得，就要搵幫手，讓國內有經驗的醫護接手，嗱，唔好俾我睇死，港官要開會一年都拍不了板。



治亦有個簡易法，不是重症者，目前在居家隔離者，有甚麼醫藥可供他們？任何肯顧港人福祉的政黨、團體，而又認同中醫是可以有療效者，可代分發予認可中藥的病患者，實行多管齊下去抗疫。



的士業界支持載運可能確診者，十分感謝，但多一句聲，載確診者，勿開空調，以免全車有菌，而且病菌在不同物料上可存活逾8天，病菌入了空調系統，麻煩。另外看是否可速做個塑料的隔膜，以分隔司機與病患乘客，以免被感染。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

