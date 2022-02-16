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16/02/2022

打仗買金定油

#油價 #金價 #地緣政局 #烏克蘭
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　　美國話，今天，即周三，俄羅斯會進攻烏克蘭，筆者認為這是美國的抹黑手段，刻意製造地緣危機，以便美國向北約派兵，輸出武器，但只要烏克蘭不入北約，又或北約不允烏克蘭加入北約，俄應不會攻烏。
　
　　烏克蘭要入北約，要有一定程序，時間要以月計、年計，故今天烏克蘭應仍未入北約，故打不起來。
　
　　但如美國送烏克蘭飛彈，並在烏克蘭豎了起來，就不排除俄羅斯會用飛彈或轟炸機，把這些設施炸掉，此一如美國經常去炸伊拉克、伊朗、阿富汗、敘利亞一樣。
　
　　俄烏雖然不會今時打起來，但市場在恐慌下，就將資金泊在油和金上，故近日油、金價均上。
　
　　在以往的地緣政治危機中，油、金價升的變化見圖一。

 

 

　
　　當地緣政治危機不涉美國時，金價升不多，如2014年的克里米亞事件。但如美國牽扯入來，金價就升多，如911和2003年的海灣戰爭，這可能是因為，不涉美國的地緣政治，美元也可以變成個資金避難所。但一般言，黃金永遠是在任何地緣政治中最必然的對冲工具，即是買金實無壞，只在賺多少而已！
　　
金價看通脹　油價看供求
　

(iStock)

　
　　金價與10年實質利率是有一定關係（圖二），10年利率升金價便升，原因是10年利率升是因為通脹升，因此可得出結論是金價是不畏息升的，所謂不畏是金價在息升之初是不畏，但到息升之末，到見減息時，即通脹回落，金價便回下。雖然今時利率極端低下（圖三），但相信隨著通脹上升，金價是可以一再上升，亦因此今時金價應未升完。

 

 

　
　　油價的上升幅度是取決於市場上的剩餘可供油產量，如剩餘可供量少，則無論有沒有地緣政治刺激，都會有較大的上升幅度（圖四）。今時油剩餘產量有限，再加上今次地緣政治涉及的是油氣大供應者俄羅斯，如真出現亂子，俄羅斯對歐洲亦即世界的油氣供應會受制，油價升幅將較大。高盛一直估油價是可以升至105至125美元一桶的。


　　
　　金價看通脹，油價看供求，才是決定買金定油的首要考慮。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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