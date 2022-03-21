上周五(18日)，抄了國內「面包財經」《誰抄底買》一文。他們在文末問:究竟是誰在暴跌之中抄底港股通ETF基金。



筆者在他們這一問之後，寫了:「『誰』？給我些時間，周一探討下。」所以今日談。

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「面包財經」文認為近月港股基金受到追捧，所以就是國內投資者買起了近日的港股，見表一。買港股通ETF會真的掃起港股？



拿表一的最被多買的博時恒生港股通高股息率ETF來細看，它近一個月份額增幅47.8%，近三個月份額增幅206.1%，是最被買起的，他們的頭十大持股見表二，各位認為這些股(其他ETF基金也可如是看)，能帶動幾千億的港股升市成交？不可能吧！國內人買港股ETF確可撑一下港股，但怕不能一下子把港股推升千點又千點吧！那麼是誰在「抄」底？筆者認為是「淡友」。



上周一，筆者文:《打到嚟》就解釋過淡友的「沽」與「冚」對大市波動的影響。淡友是不可能一沽到底的，沽到一定水平，又或一碰到鐵板或可能鐵板，就會立即冚、冚、冚，前周不也見過？波動七、八百點是常見。



上周一(14日)及周二(15日)，淡友借美國對中概股的可能打壓，大舉沽沽沽，把港股在三兩天內，由207沽至182，過分了罷。沽得咁高興，淡友為何又要「冚其淡倉」？



簡單，習大大托市，這個托市托到老外都為之出文分析(圖一)，習大大的經濟智囊劉鶴在3月16日表明，會統籌人行、證監等，成立個市場穩定基金。係人都講A股是政策市，如今政策是要穩定個市，你淡友仲敢沽？所以在16日開市後，這個新聞入市後，淡友就只好冚冚冚冚冚。結果港股、A股就全線升。



這個3月16日的冚冚冚可有迹可尋？有些少，所以筆者在3月15日的「午市閒談」就謂，可以好輕佻地講，全部板塊跌到全綠(以「經濟通」用色計)，是春滿園可以望升了。那時劉鶴之言未被看重，但投資者如信阿爺年來一直講要穩字當頭的話，而A、港股跌咁多，都是淡友人為，與現實脫離，可以被阿爺視為外國勢力在掠水，故阿爺是遲早會出手穩市的。



至今，阿爺應尚未用真金白銀入市，但口術一出，淡友仲敢置死沽？



於是筆者也於16日上午大手買入港交所(00388)，但又於18日上午全數沽出。何故？因為筆者是從政治的可能發展，不是用圖表，也不是用基礎分析去決定要沽，這個以政治發展來決定沽貨，也於上周五的「午市閒談」中交代過。有興趣可請【按此】觀看，或上「經濟」網頁去聽聽，甚麼政治發展(圖二)？習拜會於上周五通電談俄烏局！



上周五的習拜電話會，有甚麼好傾？會有甚麼結果？筆者認為是無好結果，跟著美國在今周會對中國發爛渣。若是，港股升途可以被窒。



一直以來，中國的立場是:Not A Party to this War(圖三)，不過美國就抹黑中國，話中國有意賣武裝無人機予俄(圖四)，中俄都即時否認，但美國呢(圖五)，美國送(不是賣呀！)武裝無人機予烏喎，你叫習大大可以點講呢？



上周，王毅和美沙利文在意大利談了七小時，新聞謂美國警告中國不要幫俄，不然中也會受制裁，唔使問都知王毅睬你都傻。沙利文無功而還，便到拜登大佬出馬。拜登要撑沙利文，習大大又會全力挺王毅，所以拜登又應是無功而還。美國叫唔掂中國，咁就找這找那去搞搞你，李寧(02331)貨被扣押會否就是先兆？



由於筆者估本周港股會受到美國的政治迫害，就只好先出貨。



買股要看當前，要看明天，本周但亦要看一兩個月的眾多發展，其中一個在一兩個月內會發生的事，應是香港處理疫情事。



筆者看港府九成會速速放寬防疫措施，於是港股可能會升下，但香港真有條件去放寬嗎？西歐的經驗，特區政府未必會上心(圖六、圖七)，但對於國內抗疫成果(圖八)就會不屑為之。結果，香港會……！唉！無能者炒之，是全港不少市民的願望。



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。