今時談市,能只光看大利市機嗎?光看大利市機的話,就易輸光未天光,怎說?



昨早,不是一開市,人人都開心,以為又會來升個千點?中美又話理順了中概股的一些問題。劉鶴又組織了中國各路官方人馬做個穩定市場基金,做空者都被迫冚淡倉了,在外圍中概大升下,周五的夜期都升了六百多點。因此昨早期指一開升六百多點,就使好友有了開香檳的衝動,可惜,港期指昨早的六百點高升,只維持了幾秒,之後就跌,為甚麼?



炒股不能只看大利市機



就是因為只看大利市機,而不看政治、不看疫。



首先,要認識,真是要深刻的認識,外圍夜期可以是翌日港期的前哨,但事實,外圍夜期,更多時是個誘餌,引誘無知者跟風,或放鬆警戒。試想想,如上周五的夜港期是不升不跌的話,你道昨早投資者的警戒心會被解除?不解除就不易昨早買而不是沽了。昨日歡歡喜喜地買而不是沽,今時怕要有些心不暢。



第二,要認識每個月的第三個周五,是美期權結算。3月18日,是美期權、期指、股指、股期權的月結算日,也是季結,如是以3月為結算的公司、基金,更是年結,上周五是有值3.5萬億美元的期貨在結算。美國投資者要買賣中概股的期貨是會在港交所(00388)買賣,還是會在華爾街買賣,在這麼一個敏感的日子裏,價股有異常波動,不是因為那邊的投資者因愛你而買,或恨你而沽,而是:結算啦。輸贏都要認命,這種認命的買賣,可以有後續支持嗎?不易吧!



不講大利市機面,講講政治面,2022年,3月21日,烏總統話:如與俄羅斯談不成,會有第三次世界大戰(圖一),他是在唸台詞,還是講真的?我不多講,看外電報道:



Ukraine's priorities are:「The end of the war, security guarantees, sovereignty, restoration of territorial integrity, real guarantees for our country, real protection for our country。」



Russia's priorities-laid out in a call with Turkey last week- consist of two categories of demands;Ukraine must remain neutral and not apply to join Nato, a point Zelensky has already conceded.Ukraine would also need to undergo a disarmament process to ensure it isn't a threat to Russia, as well as'de-Nazify'its armed forces。



The second category of Russian demands is where more difficulty will lie, according to top Turkish government adviser Ibrahim Kalin, and will require face-to-face negotiations between Putin and Zelensky。



Mr Kalin was much less specific about these issues, saying simply that they involved the status of Donbas, in eastern Ukraine, parts of which have already broken away from Ukraine and stressed their Russianness, and the status of Crimea。



Although Mr Kalin didn't go into detail, the assumption is that Russia will demand that the Ukrainian government should give up territory in eastern Ukraine. That will be deeply contentious. -BBC



上段文字,大家各自揣測。我的感覺,不好。



烏總統是戲子出身,慣做戲,俄總統是軍人/特務出身,慣直截了當。普京也表示過烏總統無乜誠意談。如果今周談不來,普京或會更大開打,因為美國一方面叫中國不可幫俄,但自己就大輸武器(不是麵包)予烏,俄會怎反應?普京已講明了,予烏武器,等同參戰。



如俄烏和談未能速成事,美國送武予烏則即成事,又如俄打下這載武器予烏的運輸機、車隊,會怎了。西線戰鼓擂,股市不受累?如一旦有核戰,去何處避(【按此】觀看,需要下載西瓜視頻)。



筆者對港府的抗疫、防疫政策、措施,是心淡至極,2月10日筆者有文:《封城14日抗疫》,日前,有一部分香港市民給了中央一封請願信(【按此】瀏覽)。香港第五波疫情,已死了5000多人,日染疫以萬計,起始是因國泰的空少空姐不遵守家居隔離而帶出來的禍,當這禍未彌補好前,又話要放寬九個國家的禁飛令。如果這在解禁時,能對回港者嚴格實行完完全全的隔離、檢測,才可回到港社區的話,這個放寬是可以的。但港府真能保證這些回港者,不會又是另批「空少、空姐」?



從港府的外防輸入往績看,難給人個驚喜,可以扭虧為盈吧!



作為投資者怎好?可以短線地看大利市機炒下,但最好不要過夜,因為怕一覺醒來西線戰事隆,走都走唔切,如揸貨有點重,適時買些500點下(即約20800)的4月Put,昨約400點左右,以對冲在4月15日之後,港疫情再升,屆時又要不要再斷這個九國的禁飛令?看奧地利的放寬又再收緊便知(圖二),防疫是要講科學,不是講順民意,特別是一小部分人的民意。



今時講政治、講疫,是為保身家、性命,投資者可以不理外圍政治、內圍疫情而只盯住大利市機,但怕是撿了芝麻,掉了西瓜。



(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)