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20/04/2022

防禦性板塊上漲

#農業 #防禦性板塊
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　　昨日33板塊升跌情況:
　　
　　迄12:30，上升板塊:3；下跌板塊:30。
　
　　至4:30收，上升板塊:6；下跌板塊:27。
　
　　昨市大市成交:1155.86億元；昨市期指成交:108385張。
　
　　前市大市成交:989.09億元；前市期指成交:83248張。
　
　　昨市，一直至11:30，上升板塊只得一板塊(農業產品)，到12:30才擴至升5板塊，收市才見升了6個板塊。這6個板塊是:化學製品、農業產品、公用事業、石油及天然氣、一般金屬及礦石、工業，這些都不是風口浪尖上的板塊，是有防禦性的板塊。
　

(CNS)

 
　　國內經濟前景受疫情的不利影響，而阿爺只出政策，不是大減息來撐經濟，投資者是不喜的，因為投資者見錢才開眼。例如，阿爺對微小企業退稅，銀行不要太急於追債，對這些小企業是立竿見影有益的，但市場上則不見有「錢」，一個只認錢的股市又怎興奮得上來。
　
　　阿爺一直講不會大水(QE)漫灌，但投資者就一直想阿爺大QE，有這落差，市必差。但經濟可會差？不知，要看小企業的缺財情況有幾差，如果用政策也可解救了今時企業危機的話，則之後一兩個月的經濟數據會有反映，股市也會有反應。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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