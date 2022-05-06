昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:24，下跌板塊:9。



至4:30收，上升板塊:13，下跌板塊:20。



前市恒指收:20869.52。



昨市恒指收:20793.4，跌76.12。



前市期指收:20719。



昨市期指收:20645，跌74。



前市低水:151，昨市低水:148。



前市大市成交:724.48億元。



昨市大市成交:1007.259億元，增282.779億元。



前市期指成交:63783張。



昨市期指成交:88200張，增24417張。



美加息已落定，一般講法是美儲局無咁鷹，所以道指彈升900多點，但昨日港股卻未能沾喜，反而下跌。事實上，為何美股升，港股會跟升？

(資料圖片)



今時港股是跟中不跟美，投資者應拋棄跟美之念，轉而跟中始可免陷投資誤區。



今次美國加息不會是最後一次，數月後，會再加50點子。但真正的戲碼是當收水時，縱是少少的400多億，市場上如何反應還是要看的。估計昨晚美股經過前晚的爆升後，昨晚美股應要整固，整固多少，待看。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

