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11/05/2022

跌出好景來

#科技股 #港股
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　　昨日33板塊升跌情況:
　　
　　迄12:30，上升板塊:1；下跌板塊:32。
　　　
　　至4:30收，上升板塊:3；下跌板塊:30。
　
　　前市恒指收:20001.96。
　
　　昨市恒指收:19633.69，跌368.27。
　
　　前市期指收:19870。
　
　　昨市期指收:19474，跌396。
　
　　前市低水:131；昨市低水:160。
　
　　前市大市成交:1178.26億元。
　
　　昨市大市成交:1436.80億元，增258.24億元。
　
　　前市期指成交:111397張。
　
　　昨市期指成交:123082張，增11685張。
　
　　大市續跌，但終會跌出個未來的好景，因為跌到好抵買。
　

(iStock)

　
　　今時大市跌是因為美國的打壓，這是自美國打壓中興(00763)、華為之後，一直未有收手的操作。只不過投資者受到一些科技股的瘋狂上升的誤導，而不感到這方面的壓力，只認為科技股的下跌，是由於阿爺打壓。如果阿爺不出手，大家估美國出手，也會否把科技股打殘到今時之價？
　
　　科技股，早點退出美國市，在自家地頭，細火慢炒，好過猛火炒燶。

 

 

 

 

 

　　　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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