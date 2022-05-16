去年以來，美儲局一直謂通脹是暫時性的，我一直謂美儲局呃人，結果，大家都知，「暫時」一暫，便站到4月的8.3%通脹率，市場懵了，結果就是美股跌到阿媽都唔認得，之後怎了？

（資料圖片）





哈！到我講通脹是暫時性的了，我無咁叻，我是執高盛的口水尾啫（圖一）。在4、5、6月美國通脹仍處高位，到7月，美國通脹就會稍回下，這估有無根據，還是口大大，亂估？





通脹，是人富便物價貴的現象，如價貴人窮，便有價無市。貴價，始終會掉下，此所謂賤物鬥窮人，怎知美國人窮不窮？看他們的碌卡記錄（圖二），該圖是據美儲局的消費者信貸數據，包括信用卡、學生貸款、汽車貸款，並未包括房貸，如包括就是圖三。美消費者共有約16萬億美元債，隨着加息，美消費者利息支出會增，不少美國人會只還最低額。此即利息支出會利疊利，這會抑壓了之後的美消費，美國GDP有78%是由內部消費支持，當美消費減，美經濟增長亦會受壓，經濟上不去，通脹一時下不來，便是滯漲。



對付「滯」要減息，對付「漲」要加息，美儲局怎辦？息要加定減？



從政治考慮，應是最好出口術，加息大棒高高舉起，以安民心，我做嘢㗎。所以拜登日前都講通脹不可接受，但不接受又如何？會加息加至10厘去遏8%的通脹嗎？（經濟學上是息要在通脹2厘上，才可遏通脹）。



美儲局一直撑通脹是暫時的是撑早了一年，但如現時才講，就即是如高盛所講，便可以有機會講中。如大家看到圖四、圖五，也大概可以得出通脹似見頂，故目前的「高」通脹是暫時性的，插着鷹毛的鮑威爾鴿，會否呻呢？



加強這個暫時性的，是上月的就業數據顯示拎失業救濟金的，又多人了，此即公司又再炒人了，Challenger，一家統計美國就業數據的私人公司，但又被華爾街信任的公司謂：圖六。



由於經濟前景不明朗，又加息、又通脹，不少美國公司開始停止擴張及要裁員，此即，美經濟會縮。



中國也面對類似困局，會怎做？李克強總理上周有講話：



李克強：兩萬億！還有更大的一塊是它的兩倍！



這次規模性政策籌措的資金，可以說分兩大塊，一塊就是新增赤字和發行抗疫特別國債，共兩萬億元；還有另外更大的一塊，就是減免社保費，有的國家叫工薪稅。動用失業保險結存，推動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以降低企業的經營成本。這一塊加起來比前一塊，大概是它的兩倍！



李克強：資金要直達地方直達基層直達民生



我們強調，政策資金要直達地方、直達基層、直達民生，省裏面，也就是「過路財神」。我們現在，要採取一個特殊的轉移支付機制，這些錢要全部落到企業，特別是中小微企業；落到社保、低保、失業、養老和特困人員身上。要建立實名制，這些都是有帳可查的，決不允許做假帳，也決不允許偷樑換柱。我們會瞪大眼睛查，也歡迎社會監督。我們採取的措施，最終效果要讓市場主體和人民群眾來認可。



李克強：疫情過後 民生為要



我們人均收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元。1000元在一個中等城市，可能租房都困難。現在又碰到疫情！疫情過後，民生為要。



李克強：沒有就業，那就是9億張吃飯的口；有了就業，就是9億雙可以創造巨大財富的手



就業是最大的民生，對於一個家庭來說，這是天大的事情。這幾天，我看中國政府網上的留言，大概三分之一，都是談就業的。其中有一位農民工說，他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境；還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了；一些外貿企業，現在沒有定單。對他們的困難，我們要給予救助，但是從根本上說，還是要幫助他們就業。



中國有9億勞動力，沒有就業，那就是9億張吃飯的口；有了就業，就是9億雙可以創造巨大財富的手！



李克強：回想改革開放之初，就一個「大碗茶」，解決了多少人的就業



人民群眾中有無窮創造力。回想改革開放之初，大批知青返城，就一個「大碗茶」，解決了多少人的就業。前兩周我看到報道，我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間，有10萬人就業！中國人民是勤勞的，中國市場也是，在不斷開拓和升級的。



李克強：留住青山 贏得未來



我們現在有1億2000萬市場主體，他們就是青山，留住他們，就會贏得未來！



美國解困局靠錢、中國解困局是，又靠錢、又靠政策，投資者看完李克強的講話後，請不要再光講，降準、降準了。



講完咁多都要「估」。



有估美股如圖七，在這個風雨飄搖日子，點部署？找防禦性股、公用股、民生物用股、高息股、港股又如何？筆者欄日日都有得估，有興趣請看！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。