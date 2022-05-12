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12/05/2022

港股整固後圖回升

#港股
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:27；下跌板塊:6。
　
　　至4:30收，上升板塊:24；下跌板塊:9。
　
　　前市恒指收:19633.69。
　
　　昨市恒指收:19824.57，升190.88。
　
　　前市期指收:19474。
　
　　昨市期指收:19769，升295。
　
　　前市低水:160；昨市低水:56。
　
　　前市大市成交:1436.80億元。
　
　　昨市大市成交:1261.518億元，減175.3億元。
　
　　前市期指成交:123082張。
　
　　昨市期指成交:101690張，減21392張。
　
　　昨文:《跌出好景來》，昨市果見。
　
　　大市由2021年2月30000點起跌，至近月的18000點，已跌去逾12000點，跌約四成，個別有盈利股票好歹都跌至有價值。　

 

(資料圖片)

　
　　在去年底，投資者應憂跌，但到近月，投資者應望升，跳離追升不怕跌，怕跌不敢望升的惡性循環。
　
　　近月的利好消息有:
　
　　(1)中港疫情有放緩；
　
　　(2)美國已加息，並著手用非息，而是行政手段(減中國貨關稅)去遏通脹；
　
　　(3)俄烏戰局雖未轉好，但亦未見會轉更壞。
　
　　因此港股有望在現水平整固，以圖回升。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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