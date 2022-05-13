  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

13/05/2022

跌市奇葩

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:0；下跌板塊:33。
　
　　至4:30收，上升板塊:1；下跌板塊:32。
　
　　前市恒指收:19824.57。
　
　　昨市恒指收:19380.34，跌444.23。
　
　　前市期指收:19769。
　
　　昨市期指收:19232，跌537。
　
　　前市低水:56；昨市低水:148。
　
　　前市大市成交:1261.518億元。
　
　　昨市大市成交:1156.25億元，減105.27億元。
　
　　前市期指成交:101690張。
　
　　昨市期指成交:99098張，減2592張。
　
　　昨市人仔跌港股又跌，投資者被跌到麻痺。但在大跌市中仍可有奇葩，今天就講三隻。

 

(資料圖片)


　
　　(1)好孩子國際(01086)
　
　　產銷兒童用品，為孩子服務，昨日創一個月新高，亦升破下降軌。
　
　　(2)方達控股　(01521)
　
　　專為生物藥品及農用化學品提供研究及開發服務的公司，即是做眾人的測試實驗室，去年生意增加。
　
　　(3)九興控股　(01836)
　
　　從事設計、開發及製造鞋履公司，客戶包括全球六家十大休閒鞋履公司，如Clarks、Timberland等，去年生意增加。

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk