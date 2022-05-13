昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:0；下跌板塊:33。



至4:30收，上升板塊:1；下跌板塊:32。



前市恒指收:19824.57。



昨市恒指收:19380.34，跌444.23。



前市期指收:19769。



昨市期指收:19232，跌537。



前市低水:56；昨市低水:148。



前市大市成交:1261.518億元。



昨市大市成交:1156.25億元，減105.27億元。



前市期指成交:101690張。



昨市期指成交:99098張，減2592張。



昨市人仔跌港股又跌，投資者被跌到麻痺。但在大跌市中仍可有奇葩，今天就講三隻。

(資料圖片)





(1)好孩子國際(01086)



產銷兒童用品，為孩子服務，昨日創一個月新高，亦升破下降軌。



(2)方達控股 (01521)



專為生物藥品及農用化學品提供研究及開發服務的公司，即是做眾人的測試實驗室，去年生意增加。



(3)九興控股 (01836)



從事設計、開發及製造鞋履公司，客戶包括全球六家十大休閒鞋履公司，如Clarks、Timberland等，去年生意增加。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



