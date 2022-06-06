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06/06/2022

清零唔封城．整息唔整水

#清零 #封城 #聯儲局
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　　上海於6月1日解封，全市當日凌晨就大慶祝，有人擔憂唔好咁歡喜，來個第六波，你又封到死實實啦，慶祝衰退？

 

(Shutterstock圖片)


　
　　這是基於舊認識而來的擔憂，阿爺怎不知封城對中國經濟的禍害，但在任疫症擴散、死得人多和封城捨經濟換人命之間，阿爺在2022年6月1日之前，只能清零便封城。但在2022年6月1日之後就可能清零唔封城。我只能說可能，因為我只能估、只能盼。估、盼甚麼？見圖一。

 


　
　　不要小看這些小屋，它是這樣用的:
　
　　有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。
　
　　甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果48小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每48小時進行一次核酸檢測。核酸檢測後(不是結果出來後)，健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為:
　
　　Omicron病毒會在感染24小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測，那頂一個感染者，在外的傳播時間就24小時(還是在病毒載量很低的情況下傳播24小時)，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Omicron的感染者，都會在很短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現，如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓，然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比如從48小時一次變為24小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。
　
　　精準防疫對於消費的刺激有多大？看看上海去年的數據就知道了。2021年的上海全年社會零售總額增長20.8%，其中住宿和餐飲業都增長了22.7%，這意味著不需要擔憂跨省出差、商旅的隔離，各地也不需要嚴格的對待外省外來人員，在酒店設置核酸檢測點，每天核酸檢測就好。往深了想，這還意味？我們有了開放的基礎，目前回國需要14+7，未來回國隔離可能會減少為7天，甚至3天，加上連續14天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間，我們對於國外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是，我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情，冬奧會圓滿成功。看起來可能比較麻煩，每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下，就能換來疫情前的生活，就能換來經濟的復甦、消費的復甦，每天捅就捅了，總比封在家裏14天、一個月、兩個月要強。
　
　　這樣核酸檢測，對於政府財政支出的壓力，假設常態化檢測為20混一，48小時一次，一個2000萬人口的特大城市，一天的檢測量是50萬，假設每次核酸價格為10塊，政府大規模採購更低，一天的財政支出是500萬，一年為18.2億。考慮一些轉運、人工費用，一年支出預計在25億左右。這25億相比封控帶來的稅收等損失，就是毛毛雨，是非常划算的。以政策推動來看，這種常態化核酸檢測政策，明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式，也是不得已的過渡手段，待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後，也就可以擺脫每天捅嗓子的局面了。但在目前，有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復，又能防止新冠的方式已經非常不易了。
　
　　兩年多了，我們也真的快被這個疫情折騰瘋了，現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點點希望。我們可以從無法正常生活，到捅？嗓子正常生活，再到完全正常生活，一步步來，一步步往前走。
　
　　假如上海真能清零唔封城，中國經濟、A股、港股，怎不利好？
　
　　以前筆者有文美儲局「整息唔整水」(圖二)，是講美儲局可以在「息」上大做文章。但要收水、縮表，就會很因住。因為「加息」的結果是抽水，但如又加息又縮表，而且是大縮表，就是食砒霜兼剖腹，美經濟易瓜得。亦因此，筆者一直謂，美經濟一有衰退迹象時，美儲局會又QE的。

 


　
　　這兩個星期市場會為美儲局官博斯蒂克講9月可暫停加息而歡呼，但又會為美儲局官布拉德講今年應加息至3.5%而悲歎，唉！為甚麼要被這些官員的口水噴到暈？看數據不是一了百了。
　
　　6月美儲局褐皮書Beige Book匯報全美美儲局區的經濟活動，報告中提到「升」(Rising)的字，用了55次，跟3月的次數多近倍，與4月的不相伯仲，這個升多是講價升、失業率升，價升是通脹，失業率升是經濟下滑(圖三)。最有趣的是「放緩」(Slow)的用詞，在6月的褐皮書報告中用上62次(圖四)，是自2020年以來最多的用次，Slow多了，要減息定加息，拗乜呢？

 

 

　
　　市場多談加息/減息，但就少談縮表，因為自20世紀以來美儲局只縮表7次，分別是:1920/21年、1929/31年、1947/51年、1957/65年、1978/79年、2000/01年和2017/19年。
　
　　不過今次縮表對經濟的制約性可能會較之前縮表的影響小，因為今時寄泊在儲局的閒資，RRP，有1.75萬億美元之多，如美儲局緩步縮，又按公布只縮約6700億美元左右時，美10年債息可能只升20基點左右。但如當時美經濟差過頭，閒資減少，例如RRP只得7000/8000億以至3000億美元時(2021年3月時水平)，市場就會如受驚嚇的小鳥，再有風吹草動，就飛了。
　
　　結論？到今年底，如中國可以清零不封城，美儲局又整息不整水時，世界就可開懷了。
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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