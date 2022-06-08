昨日（7日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：14；下跌板塊：19。

至4:30收，上升板塊：20；下跌板塊：13。

前市恒指收：21653.9。

昨市恒指收：21531.67；跌122.23。

前市期指收：21598。

昨市期指收：21366，跌232。

前市低水：56；昨市低水：166。

前市大市成交：1385.16億元。

昨市大市成交：1400.80億元，增15.64億元。

前市期指成交：107261張。

昨市期指成交：107419張，增158張。

《陸小鳳》電視劇插曲有句：「命運不得我挑選」；但對中國的光伏板塊言，只能改成為：「命運不得你挑選」。

兩三年前，美國打壓中國的光伏業，故中國的光伏業股價便沉至歷史低位。但前日，美國政府謂，對東南亞區的光伏產品，有兩年的關稅優惠外，更不會查問原料是否來自中國。美國這個政策轉變，使到中國光伏股，由無「錢」途，轉成為有「錢」途，光伏股價，亦因之上升。

(CNS)

光伏業這次是兩國寵愛在一身，有阿爺的節能政府撐外，亦有美國大叔的要清潔能源撐。在未來兩年裏其股價應有好表現，相信大行要對所有的光伏股的未來兩年盈利前景，予以修正。

近年中美貿易、貨幣、軍事的紛爭中，只有光伏業今次受到美國的不打壓保證（起碼兩年）。無他，鬼叫美國佬自己造唔出又平過中國貨、又靚過中國貨的光伏產品咩！此一如歐盟話要制裁俄石油、天然氣，但制制下，都要側側膞開禁。

現實就是現實，What a little pride when no oil is concerned。

環顧中港股市，也只有這一個光伏板塊受到中美政府的寵愛。作為投資者，應好好珍惜這個中美賜予的良機，買少少，賺餐茶都好。

除了今日刊出的兩股外，尚有昨日推介過的新特能源（01799），和時有推介的信義光能（00968）及一隻毫子股協鑫新能源（00451）均可留意。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)