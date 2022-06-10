昨日（9日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：12；下跌板塊：21。

至4:30收，上升板塊：10；下跌板塊：23。

前市恒指收：22014.59。

昨市恒指收：21869；跌145.54。

前市期指收：21849。

昨市期指收：21791，跌58。

前市低水：166；昨市低水：78。

前市大市成交：1840.28億元。

昨市大市成交：1637.03億元，減203.25億元。

前市期指成交：112274張。

昨市期指成交：108979張，減3295張。

老番電影有齣叫《Ocean's 11》，譯做《11瞞徒》，因為此11人均為騙子。昨日刊出了前日港股的熱度圖，前日的千八億成交，有過半是在買賣11隻股，是為騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、友邦（01299）、中海油（00883 、匯豐（00005）、京東（09618）、網易（09999 、SPDR金ETF（02840 、建行（00939 、美團（03690 、中移動（00941）。筆者昨日結論「一個買賣側埋一邊，成也此11，今日如回，也因此11，有沒有預備隊接上，怕無。」

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結果，昨仍以上述那11隻股佔成交逾半，但升幅已轉小，跌者則增多。如今日此11隻股仍跌，則前日之升，或是11瞞徒的傑作，好友要小心。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)