昨日(13日)33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：4；下跌板塊：29。

至4:30收，上升板塊：5；下跌板塊：28。

前市恒指收：21806.18。

昨市恒指收：21067.58；跌738.6。

前市期指收：21695。

昨市期指收：20883，跌802。

前市低水：111；昨市低水：175。

前市大市成交：1803.47億元。

昨市大市成交：1593.92億元，減209.55億元。

前市期指成交：107376張。

昨市期指成交：120867張，增13500張。

市場上周五尚賭5月美通脹見頂，美儲局加息就不用狠，未必要加50點子，加25點子便夠。但公布出來的8.6%通脹率，立使市場反艇。道指要跌逾800點，到昨日亞洲時段，仍未止跌，原因是市場急調整對美儲局會加75點子息的可能性。

問題來了。

假如美儲局果加75點子息，市場會插幾多？估計不多，因為大家都早消化了這消息。

如美儲局加多於75點子息，市場會跌一跌，然後回彈。

如美儲局只加50點子息，市場會Happy，市應彈，彈幾多？要看這兩天來投資者為加75點子息做了幾多準備，是偷雞式準備還是全心全意地準備。準備愈足，反彈力度愈足。

美息會急升，累到日圓大跌，跌穿135位。日本財金官員開始擔心會不利日經濟，但日本不可能在未得美國同意前干預日匯，只要這個「美國同意」一日不得，日匯將會續跌。無法，日本只是美國的附庸國，這是日匯的悲哀。

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日匯續跌，會拖累人仔亦跌，昨日就跌了。因為日貨和貶值較多的亞洲貨幣會使中國貨貴了（如人仔不貶值的話），會影響中國出口，而中國今時十分需要強勁出口（銷貨）來撐經濟。

人仔貶值，A股普遍會受壓，因為投資者在將股價換回本國貨幣時，是有跌。而這亦會限制了人行降準的幅度，這又回過頭來，減弱了中國以貨幣政策來撐經濟的選項，真難做。等坐艇好了，希望不反艇。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)