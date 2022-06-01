連續兩次談到股神巴菲特對華爾街的不滿，但正如我所說，成熟的投資市場，某程度是需要很多股神口中的「賭徒」。但當然，我自己也不想視投資為投機（即賭博），所以，我也極少參與衍生工具的買賣。

但到底股神的長線投資策略又是否過時呢？我認為不是，只不過，長線投資有時也要配合一些中短線部署，這才能適應今時今日的投資環境。

早前我翻看股神旗下公司巴郡（Bershire Hathaway）的2021年年報，感到很有趣。股神強調，他對所有股東一視同仁，不會只向機構股東作簡報會，反而喜歡用年報中「給股東的信」來跟所有股東溝通。

今年的「給股東的信」也有很多有趣的地方，也充滿股神的投資智慧，我想跟姊妹們分享一下。

股神開宗明義提到，巴郡其實不是大家認為，只用手上資金買股票的，其實，巴郡手上持有大量不同行業的公司，有些是全資擁有，還落手落腳地經營。有些當然只作投資，佔該公司一個小部分的股權。

但無論屬於哪一種形式，他們永遠都以「一盤生意」的角度去衡量是否值得收購或入股。股神強調，他和拍檔芒格不是選股者（Stock-Pickers），而是選業務者（Business-Pickers），因為他們都以長線業務表現來評估是否值得投資，而不是因為這些股票在當時吃香。

股神又藉機糾正一些人對巴郡的觀感，以為巴郡是一家主要擁有金融資產的公司，但其實，巴郡擁有更多位於美國的基建資產，每年交一大筆稅款。2021年就交了33億美元聯邦稅，幾乎佔美國財政部所收的公司利得稅的1%。

股神提到，巴郡最大的四類資產（Big Four），幾乎組成巴郡的整個公司價值，最大是保險業務，巴郡是全資擁有和經營保險業務的，因為保險業務可以提供大量「彈藥」給股神投資，因為投保者繳交的保費，扣除償付儲備之後，就要拿去投資增值。

第二大資產不是甚麼，就是幾年前股神才鍾情的蘋果公司股票，現時巴郡大約持有蘋果公司5.55%的股權，但股神非常滿意這項投資。而且，股神還將去年收到的蘋果股息再投資於蘋果。

至於第三和第四項資產都是基建業務，分別是鐵路公司和能源公司。

姊妹們，我想指出的是，股神給妳的印象可能是「股票投資者」（他絕對不是股票炒家），但其實，他主要是一位實業家，而他只是利用從實業中賺取的錢或得到的現金流去作一些金融投資。

而且，重要的是，他經營的實業，都是非常穩健的業務，包括保險和基建。我認為，股神這個「投資」策略絕對值得借鏡。這就等於一個理財金字塔，最底一層其實就是我們的打工收入，然後我們才利用勞力賺回來的錢去「錢搵錢」。

姊妹們，如果妳還未建立起這個理財框架，就要盡快去做了，因為這是日後妳投資成功的基石呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au