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16/02/2022

今年樓市小陽春變晚春

#樓市 #買樓 #小陽春 #房屋供應 #發展商
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　老友問今年樓市有冇小陽春，從陽曆來說，從立春之下五個節氣都屬於春天，直至5月5日立夏。樓市若果在這三個月銷售理想，按照慣例，大家稱之為小陽春，但我估計今年不會有小陽春出現，就算樓價上升，銷售量不足的假陽春亦不會出現，老友立即話咁即是乜春都冇，亦不能夠這樣說，如果趕得切在6月前局部通關。應該會有一個晚春出現，時間大約在冬季，有晚春好過乜春都冇。

 

(資料圖片)

 

　　老友話，政府不斷供應，恐怕供過於求，令到樓市大跌，老友唔明白，這幾日的菜價貴到離譜，並不是菜農不耕種，而是受到物流影響，政府同菜農一樣，負責提供足夠供應量，地產商會因應需求出售住宅單位，市況不佳會減少出售，政府就算太多供應都不會影響樓價，反過來說，如果地產商知道供應不足，就會托高樓價，所以，政府在任何情況下，只要保持足夠供應量便算是盡了責任。菜農也是一樣，唔通見現在豆苗賣150一斤，立刻種豆苗，而事實上，豆苗與其他疏菜供應量是足夠，但傳媒不斷渲染話大量蔬菜滯留在關卡，都唔知幾時可以清關，令到零售商有菜都唔賣，齊齊玩卡塔爾式壟斷，將菜價不斷提高，不過，蔬菜是有時限，唔賣菜有機會變柳毅傳書(全輸)，所以，等多幾日，蔬菜售價應該會回復正常，囤積居奇的菜農可能乜春都冇。

 

　　樓價也是一樣，就算所有地產商好似菜農一樣玩壟斷，但政府的無窮無盡供應量，地產商始終要割價求售，做生意，最緊要是綠陽移作兩家春。
　  
   

 

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