現在不是減價潮，是鋤價潮

中原指數連跌三個星期，下跌超過2%，估計仲有幾個星期下跌，有專家話大約跌多2%就會停止，唔明白點解可以咁準，我就不是那麼樂觀，現在跌勢正式開始，雖然在過去幾個月，樓市亦有下跌，但那些是反反覆覆下跌，升下跌下，不會跌得太多，而疫情第五波降低了打算買樓人士的意欲，購買力減少，樓價因而下跌。

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有老友請我唔好出文叫買樓人士鋤價，如果鋤得成會令樓價下跌，我沒有回應，反而寫了今日的文章，在過去幾個月，樓價反反覆覆下跌，以現時同語，不是樓市下跌先兆，而是初確，在香港很奇怪，初確數字倍於確診，所以，即使樓市初確，亦只不過有五成機會下跌，如果今個星期中原指數仍然下跌，可以說樓市正式確診。不過，確診又如何，新冠確診休息14日，如果唔死就會好返，樓市確診，通關之後就會好返，但可惜通關遙遙無期。

如果我現在唔叫買樓的人鋤價，我恐怕以後他們會鋤我，如果樓市在反反覆覆下跌之後，就會出現一個鋤價潮，現在買樓的人有理冇理鋤價十幾個%，如果業主唔答應就鋤第二個，反正有咁多業主要賣樓，樓價會逐步下跌，但這並不是樓市最壞的時候。

當鋤價潮退卻，鋤價的人減少，有一些業主可能急於賣樓，就會自動減價，這個時候減價潮出現，樓價會進一步下跌，但這仍然不是最壞時候，因為即使業主自動減價，買家仍然會鋤價，如果他們成功，代表出現了一個減價鋤價潮，按正常情況，樓價已經見底，因為已經減價的業主不甘心被鋤價而收回單位不賣，有興趣的買家反而會加價，樓價有機會止跌回升，不過，這並不是必然的，香港樓市會因應市場出現變化而變化，話唔定在國家支持下，香港很快就可以動態清零，繼而解封，現在賣樓的業主又唔賣，買樓的人又追價，樓市掉頭回升，變化太大，有心買樓要留意市況，千祈唔好因小失大，錯過買樓良機。