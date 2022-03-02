  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

02/03/2022

現在不是減價潮，是鋤價潮

#樓市 #買樓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　中原指數連跌三個星期，下跌超過2%，估計仲有幾個星期下跌，有專家話大約跌多2%就會停止，唔明白點解可以咁準，我就不是那麼樂觀，現在跌勢正式開始，雖然在過去幾個月，樓市亦有下跌，但那些是反反覆覆下跌，升下跌下，不會跌得太多，而疫情第五波降低了打算買樓人士的意欲，購買力減少，樓價因而下跌。

 

(資料圖片)

 

　　有老友請我唔好出文叫買樓人士鋤價，如果鋤得成會令樓價下跌，我沒有回應，反而寫了今日的文章，在過去幾個月，樓價反反覆覆下跌，以現時同語，不是樓市下跌先兆，而是初確，在香港很奇怪，初確數字倍於確診，所以，即使樓市初確，亦只不過有五成機會下跌，如果今個星期中原指數仍然下跌，可以說樓市正式確診。不過，確診又如何，新冠確診休息14日，如果唔死就會好返，樓市確診，通關之後就會好返，但可惜通關遙遙無期。

 

　　如果我現在唔叫買樓的人鋤價，我恐怕以後他們會鋤我，如果樓市在反反覆覆下跌之後，就會出現一個鋤價潮，現在買樓的人有理冇理鋤價十幾個%，如果業主唔答應就鋤第二個，反正有咁多業主要賣樓，樓價會逐步下跌，但這並不是樓市最壞的時候。

 

　　當鋤價潮退卻，鋤價的人減少，有一些業主可能急於賣樓，就會自動減價，這個時候減價潮出現，樓價會進一步下跌，但這仍然不是最壞時候，因為即使業主自動減價，買家仍然會鋤價，如果他們成功，代表出現了一個減價鋤價潮，按正常情況，樓價已經見底，因為已經減價的業主不甘心被鋤價而收回單位不賣，有興趣的買家反而會加價，樓價有機會止跌回升，不過，這並不是必然的，香港樓市會因應市場出現變化而變化，話唔定在國家支持下，香港很快就可以動態清零，繼而解封，現在賣樓的業主又唔賣，買樓的人又追價，樓市掉頭回升，變化太大，有心買樓要留意市況，千祈唔好因小失大，錯過買樓良機。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk