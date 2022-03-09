香港準備迎接大時代來臨

有老友對香港前程非常憂心，打算移民，本來已選定了目的地，但現在俄烏衝突，國際形勢有變，令他感覺到世界之大，無容身之地，我話不用擔心，正因為國際形勢有變，天下之大，無容身之地，就邊度都唔使去，留返香港，準備迎接大時代來臨。

俄烏衝突，本來是地區性戰爭，甚至是俄羅斯與美國代理人之戰，烏克蘭不敵是正常的，但美國唔想同俄羅斯正面衝突，於是對俄羅斯發起史無前例的制裁行動，難得美國的馬仔又踴躍參加，甚至話永久保持中立的瑞士也參加，但很多人不明白點解新加坡也參加制裁，老實說，新加坡當然知道如果制裁俄羅斯，日後一定會被反制裁，但如果唔制裁，就會立刻被美國制裁，在兩害取其輕之下，參加了制裁俄羅斯大軍，由此可見，這個世界已經沒有中立的地方，資金去到那裏都不安全，宏觀全世界，香港可能是最後的中立之地，正是百川聚匯，香港人應該準備迎接大時代來臨。

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全世界一直講體育、藝術、學術等甚麼甚麼，沒有政治的考慮，甚麼奧林匹克精神，原來都是呃神騙鬼，現在全世界不但禁止俄羅斯參加運動會、球類比賽、學術研討會，甚至連柴可夫斯基、天鵝湖芭蕾舞也不能公開表演，以後西方國家的人民想睇那些表演，睇怕要來香港才有機會。

多幾場表演，當然不會令香港發達，現在歐洲有不少國家，甚至日本、新加坡都制裁俄羅斯，沒收俄國人在當地資產，這個事實嚇到不少打算將資產搬到歐美的中國富豪瀨尿，就算中美不開戰，只要中國有乜行差踏錯，甚至是欲加之罪，歐美仍然可以制裁中國人，沒收他們在當地資產，就算瑞士、新加坡也不例外，資金基本上無路可走，香港是唯一出路，雖然香港現在股市下跌，樓價下跌，大家可以視為小小苦楚等於激勵，香港人應準備迎接大時代來臨。